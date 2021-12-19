O Ses Türkiye’de düelloyu kimler kazandı? 18 Aralık O Ses Türkiye düello turunu kim kazandı?

Onuncu sezonuyla devam eden O Ses Türkiye’de 2021 sezonunda jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç bulunuyor. Yeni bölümde yarışmacılar düello için kıyasıya yarıştı. Peki O Ses Türkiye’de düelloyu kimler kazandı?

18 ARALIK O SES TÜRKİYE’DE DÜELLOYU KİMLER KAZANDI?

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye’nin düello turunda; her bir jüri üyesi ekibindeki yarışmacıları ikişerli veya üçerli eşleştirerek sahnede yarıştırdı. Yarışmacılar aynı şarkıyı söyledi ve birbirleriyle düet yaptı. Düello sonucunda koç yarışmaya kiminle devam edeceğini seçti ve kazanan ise üst tura geçti.

Düelloyu kazanamayan yarışmacılar için diğer jüriler transfer etme hakkını kullanabiliyor. Düellolarda elenenlerin belirlenmesinin ardından elendiği takımın koçu dışındaki diğer 3 koça yarışmacıyı kendi takımına almak isteyip istemediği soruluyor. Kör Seçmeler turunda olduğu gibi jüriler butonlara basıyorlar ve eğer bir yarışmacıyı birden fazla jüri isterse seçim yarışmacıya bırakılıyor. Düello sonucu seçilen yarışmacılar ise yarışmanın üst turuna geçmeye hak kazanıyor.

Buna göre düellonun kazananları şöyle oldu:



Beyaz'ın takımı:

Murat Ebinç - Korkut Kırbay.

Söyledikleri şarkı: Öyle Sarhoş Olsam Ki...

Bu ikilinin düellosunda seçilen isim Murat Ebinç oldu. Korkut Kırbay için transfer hakkını kullanan olmayınca yarışmaya veda etti.

Ebru Gündeş'in takımı:

Şeyma Bayraktar - Volkan Demircioğlu - Buket Çağlar.

Düelloda söyledikleri şarkı Kurşuni Renkler.

Üç düelloda seçilen isim Şeyma Bayraktar oldu. Kalan isimler için transfer butonuna Oğuzhan Koç ve Beyaz bastı. İki jürinin tercihi de Volkan Demircioğlu oldu. Volkan'ın seçimi ise Oğuzhan Koç oldu. Buket Çağlar ise yarışmaya veda etti.

Oğuzhan Koç'un takımı:

İlayda Demir - Damla Angulo - Danielle Heesben.

Söyledikleri şarkı Titanium.

Üçlü düelloda sonraki tur için seçilen isim İlayda oldu. Kalan yarışmacılar için transfer butonuna olmadı ve iki yarışmacı da veda etti.

Murat Boz'un takımı:

Bora Baransel Çiftçi - Emre Can Kayıran - Hakkı İlek.

Dünyadan Uzak şarkısıyla düello yapan üçlü arasında turu geçen Hakkı İlek oldu. Kalan yarışmacılar için transfer etmek isteyen olmayınca iki isim de yarışmaya veda etti.

Beyazıt Öztürk'ün takımı:

Ezgi Kundak - Kübra Gözel. İkili düelloda söylenen şarkı Keklik Gibi idi. Beyaz'ın düelloda seçimi Kübra oldu. Ezgi Kundak için transfer butonuna basan jüri olmadığı için yarışmaya veda etti.

Oğuzhan Koç'un takımı:

Şevval Ekiz - Rana Dilan Bulut. İki yarışmacının düelloda söylediği şarkı Duvar Gibi idi. Oğuzhan Koç'un düelloda seçimi Şevval Ekiz oldu. Rana Dilan için transfer hakkını kullanan olmadı ve yarışmaya veda etti.

Beyazıt Öztürk'ün takımı:

smail Yılmaz - Kadir Doğukan Kurt. Dert Olur şarkısının söylendiği düelloda Beyaz'ın sonraki tur için seçimi Kadir oldu. İsmail Yılmaz'ı takımına transfer etmek için Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Murat Boz butona bastı.

Ebru Gündeş'in takımı:

Adnan Mesut Özdoğan - Ulvi Gılıjou. Arabesk Günler adlı şarkıda düello yapan iki yarışmacıdan kazanan Ulvi oldu. Adnan Mesut ise transfer teklifi de yapılmayınca yarışmaya veda etti.

Murat Boz'un takımı:

Songül Kuru - Esra Turan - Selçuk Erkalaycıoğlu üçlü düellosunda söylenen şarkı Tutuklu idi. Düelloyu kazanan isim Selçuk oldu. Kalan iki yarışmacı için transfer hakkını kullanan olmadı ve yarışmaya veda ettiler.

Oğuzhan Koç'un takımı:

Faruk Serhat İren - Sinan Kaya - Ahmet Çavuş. Üçlü düelloda söylenen şarkı Telli Turnam idi. Üç yarışmacı arasında jürinin seçimi ile yoluna devam eden Ahmet oldu. Kalan iki yarışmacıyı takımına transfer etmek isteyen jüri çıkmayınca yarışmaya veda ettiler.

Beyaz Öztürk'ün takımı:

Sebihan Altunay - Serkan Saver - Delya Kerim arasındaki üçlü düelloda Dağların Dumanı adlı türkü söylendi. Beyaz'ın seçimi ile düelloyu geçen Sebihan oldu. Ebru Gündeş ve Murat Boz, Serkan'ı takımına transfer etme hakkını kullandı. Serkan'ın seçimi ise Murat Boz'dan yana oldu. Delya Kerim ise yarışmaya veda etti.

Oğuzhan Koç'un takımı:

Soraya Macit - Serra Kankaya. Back To Black şarkısı ile yapılan ikili düelloda kazanan Soraya oldu. Serra Kankaya için transfer hakkını üç jüri de kullandı. Serra'nın ise seçimi Murat Boz'dan yana oldu.

Murat Boz'un takımı:

Bora Kürşat Yıldırım - Ecem Buse İğret - Yunus Kırmacı. Üç yarışmacının karşı karşıya geldiği düelloda Her Şeyi Yak şarkısı söylendi. Düelloyu geçen Yunus oldu. Ebru Gündeş, Bora'yı takımına transfer etti. Ecem ise yarışmaya ikinci turda veda etti.

Ebru Gündeş'in takımı:

Mustafa Açıkgöz - Ercan Kaya'nın düelloda Pirlere Niyaz Ederiz şarkısı söylendi. İkili arasından sonraki tura geçen Mustafa oldu. Ercan Kaya, transfer hakkını kullanan jüri olmayınca yarışmaya veda etti.

Beyazıt Öztürk'ün takımı:

Mert Yenihayat - Oğuzhan Küçük, Araf şarkısı ile düello yaptılar. Müthiş mücadelede düelloyu kazanan Mert oldu. Oğuzhan için transfer hakkını kullandı ve takımına kattı.

Ebru Gündeş'in takımı:

Selim Kaan Başoğlu - Emre Tenekeci - Yaşam Hancılar. Bir Derdim Var şarkısıyla yapılan düelloda turu geçen isim Yaşam Hancılar oldu. Diğer iki yarışmacı için transfer hakkını kullanmak isteyen jüri olmayınca yarışmaya veda ettiler.

Beyaz'ın takımı:

Cemil Hadi Bulut - Derya Turnagöl düellosunda Vay Dünya şarkısını seslendirdi. İkilinin düellosunda Beyazıt Öztürk'ün seçimi ile turu geçen Cemil olurken Derya Turnagöl, bu turda yarışmaya veda etti.

Oğuzhan Koç'un takımı:

Merve Okur - Ezgi Goray - Ayça İdil Günel. Alma Ahımı adlı şarkıda düello yapan üç yarışmacı arasından Oğuzhan Koç'un seçimi ile sonraki tura geçen Ezgi oldu. Murat Boz Ayça için, Beyaz ise Merve için transfer hakkını kullandı. Böylece üç yarışmacı da üst tura geçmiş oldu

