O Ses Türkiye'de Hadise'nin bir numaralı yarışmacısıydı! Aziz Kiraz'ın seneler sonraki değişimi şaşırttı

O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Aziz Kiraz, henüz 17 yaşındayken Türkiye'nin yeteneklerinin keşfedildiği O Ses Türkiye yarışmasında katılmış ve Isabel şarkısını seslendirmişti. Hadise'nin, çok sevdiği ve 'Minik starım' şeklinde hitap ettiği Aziz Kiraz'ın seneler içerisindeki değişimi ise şaşırttı.

O SES TÜRKİYE AZİZ KİRAZ'IN SENELER İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI!

2015 senesinde O Ses Türkiye yarışmasında, performansıyla jürinin dikkatini çekmeyi başaran ve Aziz Kiraz, yarışmada Hadise'nin takımına dâhil olmuştu.

O sene şampiyonluğu Hakan ve Gökhan'ın takımında yer alan Emre Sertkaya'ya kaptıran ünlü isim, O Ses Türkiye'de Isabel, Araftayım, Kafama Sıkar Giderim, Üzdünüz Beni Yıllar gibi eserleri seslendirmişti.

Yine ses yarışmasında keşfedilen Aleyna Tilki ile yakın arkadaş olduğu bilinen Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den daha önce Kenan Doğulu'nun jüri üyeliğini üstlendiği "Ve Kazanan" yarışmasında da yer almış ancak birinci olma fırsatı bulamamıştı.

Türk halkının sevgisini kazanan Aziz Kiraz'ın yarışmadan sonraki değişimi ise görenleri şaşırttı.

İşte O Ses Türkiye Aziz Kiraz'ı son hali...





