O Ses Türkiye'de Murat Boz'dan olay itiraf! 'Çaresizce bekledim'

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeleri olduğu O Ses Türkiye, 16 Aralık Pazar akşamı 22. bölümüyle ekrana geldi. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Soner Ilgın performansıyla jüri üyelerinden Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı.

Sahnede Bir Telefon isimli şarkısı seslendiren Soner Ilgın'ın kız arkadaşıyla ilgili anlattıklarından sonra ise Murat Boz'dan da olay bir itiraf geldi. Murat Boz kendisinin de nasıl çaresiz bir şekilde telefonun başında beklediğini anlattı.