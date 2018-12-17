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O Ses Türkiye'de Murat Boz'dan olay itiraf! 'Çaresizce bekledim'

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 17.12.2018 00:19 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'nin son bölümünde sahneye çıkan Soner Ilgın, söylediği 'Bir Telefon' şarkısıyla ilgili kız arkadaşıyla yaşadıklarını anlattı. Yarışmacının ilginç açıklamasından sonra Murat Boz'dan olay bir itiraf geldi.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeleri olduğu O Ses Türkiye, 16 Aralık Pazar akşamı 22. bölümüyle ekrana geldi. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Soner Ilgın performansıyla jüri üyelerinden Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı.

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Sahnede Bir Telefon isimli şarkısı seslendiren Soner Ilgın'ın kız arkadaşıyla ilgili anlattıklarından sonra ise Murat Boz'dan da olay bir itiraf geldi. Murat Boz kendisinin de nasıl çaresiz bir şekilde telefonun başında beklediğini anlattı.

Inna’dan O Ses Türkiye sahnesinde muhteşem performanslar! İzle - O Ses TürkiyeInna’dan O Ses Türkiye sahnesinde muhteşem performanslar! İzle - O Ses Türkiye
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o ses türkiye murat boz TV8

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