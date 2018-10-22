O Ses Türkiye'de Sercan Aytepe 'Damla Damla' şarkısıyla Hadise ve Seda Sayan'ı ağlattı! 'Aşk yaşadığım dönemleri hatırlattı'

Acun Ilıcalı'nun sunduğu, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye'nin 21 Ekim Pazar yayınlanan son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Sahneye çıkan yarışmacı Sercan Aytepe, Orhan Gülmez'in şarkısı Damla Damla'yı seslendirdi. Başarılı yarışmacı jüri üyelerinden Hadise ve Seda Sayan'ı döndürmeyi başardı. Hadise ve Seda Sayan, Sercan Aytepe'nin seslendirdiği Damla Damla şarkısında gözyaşlarını tutamadı.

Şarkıyı dinlerken gözyaşlarına boğulan Hadise, 'Hepimiz için bir hikaye vardır. Aşk vardır ayrılık olur. Bazı şarkılar öyle bir dokunur ki. Benim böyle rahatlıkla aşk yaşadığım dönemi hatırlattı.

Koşulsuz bir şekilde aşk yaşadığım dönemi. Aşk zor değildi bir dönem benim için. O dönemi hatırlattı bana' şeklinde konuştu.

Hadise gibi gözyaşlarını tutamayan Seda Sayan da Sercan Aytepe için, 'Gerçekten çok güzel anlattın. Böyle ciğerden. Ben çok duygulandım. Bütün yarışmacılara keşke bunu anlatabilsek. Şarkıyı anlatmak çok önemli. Bu işi çok güzel yaptın' yorumunu yaptı.

Seyircinin yoğun isteği üzerine Sercan Aytepe şarkıyı tekrar seslendirdi.



