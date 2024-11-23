O Ses Türkiye ile birlikte o da dönüyor! Saadet Özsırkıntı son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde ekrana getirilen O Ses Türkiye efsanesi geri dönüyor. Programın yeniden başlayacak olması büyük bir heyecan yarattı.

Programın jürisinde kimlerin olacağı merak edilirken O Ses Türkiye'nin unutulmaz sunucusu Saadet Özsırkıntı gündeme geldi. Özsırkıntı son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Gri çizgili süper mini elbisesi ile peş peşe pozlar veren Saadet Özsırkıntı'nın kombinindeki kravat detayı dikkatlerden kaçmadı.

İddialı tarzını kırmızı ruju ve açık saçları ile tamamlayan ünlü ismin pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

YORUM YAĞDI

Saadet Özsırkıntı'ya sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'ekranlarda görmeyi özledik', 'en seksi kadın' gibi yorumlar yapıldı.