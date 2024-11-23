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  4. O Ses Türkiye ile birlikte o da dönüyor! Saadet Özsırkıntı son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

O Ses Türkiye ile birlikte o da dönüyor! Saadet Özsırkıntı son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.11.2024 09:58
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Acun Ilıcalı'nın en sevilen programlarından biri olan O Ses Türkiye efsanesi geri dönmeye hazırlanıyor. O Ses Türkiye'nin uzun bir aradan sonra yeniden yayınlanacak olması büyük bir heyecan yarattı. Programın sunucusu Saadet Özsırkıntı ise davet tarzıyla gündem oldu. Özsırkıntı'nın son pozlarına beğeni üstüne beğeni yağdı.

O Ses Türkiye ile birlikte o da dönüyor! Saadet Özsırkıntı son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde ekrana getirilen O Ses Türkiye efsanesi geri dönüyor. Programın yeniden başlayacak olması büyük bir heyecan yarattı.

Programın jürisinde kimlerin olacağı merak edilirken O Ses Türkiye'nin unutulmaz sunucusu Saadet Özsırkıntı gündeme geldi. Özsırkıntı son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Saadet

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Gri çizgili süper mini elbisesi ile peş peşe pozlar veren Saadet Özsırkıntı'nın kombinindeki kravat detayı dikkatlerden kaçmadı.

Saadet 2

İddialı tarzını kırmızı ruju ve açık saçları ile tamamlayan ünlü ismin pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

3 saadet

YORUM YAĞDI

Saadet Özsırkıntı'ya sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'ekranlarda görmeyi özledik', 'en seksi kadın' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
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