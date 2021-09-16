O Ses Türkiye jürileri kimler? O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?

Sevilen eğlence programlarından biri olan O Ses Türkiye yeni sezonda TV8 ekranlarında seyircilerle buluşacak. O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri sürerken Acun Ilıcalı, Hadise'nin yeni sezonda jüri koltuğunda yer almayacağını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz" ifadelerini kullandı.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER?

O Ses Türkiye sunucusu Acun Ilıcalı TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı. Ilıcalı programda O Ses Türkiye'ye dair önemli açıklamalarda bulundu. Ebru Gündeş ile anlaştıklarını ifade eden Ilıcalı, "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. 4. jürinin kim olacağına yarın karar vereceğiz." ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden ünlü yapımcı Hadise'nin O Ses Türkiye'de olmayacağını ve Hadise'nin yerine gelecek ismi söyleyerek şöyle konuştu: "Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum. Oğuzhan ile yarın görüşeceğiz. O bizim ailemizden biri... Oğuzhan sağ olsun 'Abi sen nasıl dersen öyle olsun' diyen biri... Beyaz da olacak diye düşünüyoruz. Bunlar bizim kafamızdaki isimler."

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye'nin yeni sezona hangi tarihte başlayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



