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O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? İşte O Ses Türkiye jüri üyeleri

23.09.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’in sevilen yapımlarından O Ses Türkiye’nin jüri üyeleri netlik kazandı. Acun Ilıcalı’nın yönetimindeki O Ses Türkiye jürilerinden ilk kare geldi. Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyaz’ın yanında bir isim daha jüri olarak ekranlara çıkacak.

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? İşte O Ses Türkiye jüri üyeleri

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; Hadise’nin O Ses Rap’te devam edeceğini duyurmuştu. Hadise’nin yerine de O Ses Türkiye jüriliğine eğlenceli birinin geleceğini kaydeden Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç’la yaptığı görüşmesini paylaşmıştı.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER?

TV8’in patronu Acun Ilıcalı'nın yayınladığı karede; Murat Boz, Beyazıt Öztürk, yeni jüriler Oğuzhan Koç, Ebru Gündeş ile sunucu Saadet Özsırkıntı yer alıyor.

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? İşte O Ses Türkiye jüri üyeleri

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye'nin çekimlerine başlandı. Ancak yarışmanın ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin gelişmeler geldiğinde sayfamızda yer alacak.

ACUN ILICALI’DAN HADİSE AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı Hadise'nin O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyen Acun Ilıcalı, Hadise'nin yerine yeni bir isim düşündüklerini söyleyerek, Hadise'nin O Ses Rap'te devam edeceğini ifade etmişti.

Yakın zaman önce de 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş ile daha önce anlaştıklarını anımsatarak, O Ses Türkiye'de olacağını duyurmuştu. Halkın teveccühü Oğuzhan Koç olması ise değerlendirilebileceğini aktaran Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye jürisinin eğlenceli olmak zorunda olduğunu belirtti.

Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olamayacağını kaydeden Ilıcalı, bu zamana kadar çok iyi jürilerle birlikte çalıştıklarını anımsatarak, Murat Boz'un da öyle keşfedildiğini anlattı.

Murat Boz’un bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmediğini vurgulayan Ilıcalı, Oğuzhan Koç’la görüşmesinde de olumlu geri bildirimler aldığını açıklamıştı.

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O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Ebru Gündeş Hadise Murat Boz Oğuzhan Koç
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