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O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jüri üyeleri kim olacak?

09.06.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin 2021 yılında başlayıp başlamayacağı merak konusu. Hadise-Ebru Gündeş- Reza Zarrab olaylarının ardından jürilerin değişeceği konuşuluyor. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jüri üyeleri kim olacak? İşte ayrıntılar...

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jüri üyeleri kim olacak?

Ekranların en sevilen programlarından olan O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağına dair araştırma yapılıyor. Şu sıralar en çok merak edilen konulardan bir tanesi O Ses Türkiye'nin 2021'de ekranlarda olup olmayacağı. 2020'de pandemi nedeniyle O Ses Türkiye çekimleri yapılmamıştı. Pandemi nedeniyle seyircilerin toplanması yasaklanmış ve seyircisiz O Ses Türkiye'nin olmayacağı ifade edilmişti. Şimdi ise O Ses Türkiye izleyenleri 2021 yılında söz konusu programın yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Öte yandan programın jürilerinden olan Ebru Gündeş ve Hadise'nin son zamanlarda çıkan Reza Zarrab haberlerinin ardından, yarışmanın kadrosunda birlikte yer alıp almayacağı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jüri üyeleri kim olacak? İşte ayrıntılar...

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye 2021'in ne zaman başlayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Öte yandan O Ses Türkiye'nin 2021 kasım ayında ekranlarda olacağı konuşuluyor.

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jüri üyeleri kim olacak?

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM OLACAK?

O Ses Türkiye 2021'in kadrosunda Hadise'nin olmayacağı konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın; Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyaz'ın jüri koltuğunda yer aldığı O Ses Türkiye programı 4. jüri üyeliği için şarkıcı Gülşen'e teklif gönderdiği ve Gülşen'in de bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

Hadise şu sıralar “O Ses Rap” yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Yeni yayın döneminde ise başka programlarla ekranlarda olmayı planlıyor.

NE OLMUŞTU?

Reza Zarrab ile Ebru Gündeş'in boşandığı haberleri gündeme gelmişti. Ardından Reza Zarrab'ın, Ebru Gündeş'i şarkıcı Hadise ile aldattığı öne sürülmüştü. Bunun üzerine Hadise iftiraya uğradığına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Ebru Gündeş ise bu iddialar hakkında hiçbir şey söylememişti.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Ebru Gündeş Hadise
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