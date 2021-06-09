Ekranların en sevilen programlarından olan O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağına dair araştırma yapılıyor. Şu sıralar en çok merak edilen konulardan bir tanesi O Ses Türkiye'nin 2021'de ekranlarda olup olmayacağı. 2020'de pandemi nedeniyle O Ses Türkiye çekimleri yapılmamıştı. Pandemi nedeniyle seyircilerin toplanması yasaklanmış ve seyircisiz O Ses Türkiye'nin olmayacağı ifade edilmişti. Şimdi ise O Ses Türkiye izleyenleri 2021 yılında söz konusu programın yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Öte yandan programın jürilerinden olan Ebru Gündeş ve Hadise'nin son zamanlarda çıkan Reza Zarrab haberlerinin ardından, yarışmanın kadrosunda birlikte yer alıp almayacağı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jüri üyeleri kim olacak? İşte ayrıntılar...

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye 2021'in ne zaman başlayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Öte yandan O Ses Türkiye'nin 2021 kasım ayında ekranlarda olacağı konuşuluyor.