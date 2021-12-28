O Ses Türkiye paylaşımının ardından kötü haber geldi! Berfu-Eser Yenenler çifti korona oldu

2019'da evlenen Eser Yenenler ile Berfu Yenenler sosyal medya hesabını aktif kullanan çiftler arasında. Son olarak Berfu Yenenler O Ses Türkiye Yılbaşı programında olacaklarını duyurduğu bir paylaşımla sevenlerini mutlu etti.

Ancak ünlü isim daha sonra ise üzen bir haberi paylaştı. Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti de son dönemde pek çok ünlü gibi koronavirüse yakalandı.

Berfu Yenenler yaptığı paylaşımda "Aşırı da korkuyorum" diyerek koronavirüs olduklarını duyurdu.



