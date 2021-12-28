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  4. O Ses Türkiye paylaşımının ardından kötü haber geldi! Berfu-Eser Yenenler çifti korona oldu

O Ses Türkiye paylaşımının ardından kötü haber geldi! Berfu-Eser Yenenler çifti korona oldu

28.12.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye Yılbaşı programındaki ünlü isimler merak konusu olurken bazı ünlüler de yarışmaya katıldıklarını duyurmaya başladı. Berfu-Eser Yenenler çifti önce O Ses Türkiye sürprizini ardından da kötü haberi paylaştı.

O Ses Türkiye paylaşımının ardından kötü haber geldi! Berfu-Eser Yenenler çifti korona oldu

2019'da evlenen Eser Yenenler ile Berfu Yenenler sosyal medya hesabını aktif kullanan çiftler arasında. Son olarak Berfu Yenenler O Ses Türkiye Yılbaşı programında olacaklarını duyurduğu bir paylaşımla sevenlerini mutlu etti.

Ancak ünlü isim daha sonra ise üzen bir haberi paylaştı. Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti de son dönemde pek çok ünlü gibi koronavirüse yakalandı.

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Berfu Yenenler yaptığı paylaşımda "Aşırı da korkuyorum" diyerek koronavirüs olduklarını duyurdu.

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O Ses Türkiye Berfu Yenenler Eser Yenenler
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