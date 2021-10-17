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O Ses Türkiye yarışmacısı Yaşam Hancılar kimdir? Yaşam Hancılar kaç yaşında ve nereli?

17.10.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenen O Ses Türkiye yarışması tüm hızıyla devam ediyor. O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz yer alıyor. 16 Eylül akşamında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni bölümünde Yaşam Hancılar, dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. İşte Yaşam Hancılar hakkında merak edilenler...

O Ses Türkiye yarışmacısı Yaşam Hancılar kimdir? Yaşam Hancılar kaç yaşında ve nereli?

16 Eylül akşamında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni bölümünde Yaşam Hancılar performansıyla jürileri etkiledi. İki jüriyi döndürmeyi başaran Yaşam Hancılar bir üst tura geçti. Yarışmaya Balıkesir'den katılan Yaşam Hancılar Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü okuyor. İşte merak edilenler...

O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI YAŞAM HANCILAR KİMDİR?

Yarışmaya Edremit Balıkesir’den katılan Yaşam Hancılar 21 yaşında. Hancılar, yedi yedi aylıkken doğduğunu, doktorların yaşamaz dediğini ve annesinin yaşasın diyerek adını Yaşam koyduğunu söyledi. Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi olan Hancılar, ek gelir olarak yurtdışına reklam ve oyun müziği sattığını ifade etti. Yaşam Hancılar, Queen, Guns N' Roses ve Led Zeppelin gibi grupları dinleyerek büyümüş.

16 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni bölümünde "Knockin' On Heaven's Door" isimli şarkıyı seslendiren Hancılar Ebru Gündeş ile Beyazıt Öztürk'ü döndürdü. Hancılar, Ebru Gündeş ile yoluna devam etme kararı aldı.

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TV8 O Ses Türkiye
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