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  4. O Ses Türkiye'ye Edanur ile Murat Boz ile düeti damga vurdu! Edanur'un hayali gerçek oldu

O Ses Türkiye'ye Edanur ile Murat Boz ile düeti damga vurdu! Edanur'un hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 00:32 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'nin bu hafta özel misafiri Edanur oldu. En büyük hayali Murat Boz'la Özledim şarkısını beraber söylemek olan Edanur'un hayali gerçek oldu. Acun Ilıcalı, genç kızı sahneye davet etti. Edanur'un şarkı söylediği anlarda ise Murat Boz gözyaşlarını tutamadı. Jüri üyeleri programda Edanur'un eğitim masraflarını da karşılayacaklarını açıkladılar.

O Ses Türkiye'ye Edanur ile Murat Boz ile düeti damga vurdu! Edanur'un hayali gerçek oldu

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, jüri üyeliklerini Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'un yaptığı O Ses Türkiye'nin 12 Ocak Pazar yayınlanan son bölümünde duygulandıran anlar yaşandı.

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Acun Ilıcalı, bir kaç hafta önce Edanur'un kendilerine başvurduğunu ve en büyük hayalinin Murat Boz ile birlikte 'Özledim' şarkısını söylemek olduğunu söyledi. Ilıcalı, jüriye sürpriz yaparak Edanur'u O Ses Türkiye sahnesine çıkardı.

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Edanur, O Ses Türkiye sahnesinde Murat Bozla Özledim şarkısını söyledi. Özledim şarkısından sonra Edanur sahnede 'Fikrimin İnce Gülü' eserini söyledi. Edanur'un şarkı söylediği anlarda jüri üyeleri duygusal anlar yaşadı. Murat Boz gözyaşlarını tutamadı. Jüri üyeleri sahneye çıkarak Edanur'u kutladılar.

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EĞİTİM MASRAFLARI KARŞILANACAK

Jüri üyeleri görme engelli minik Edanur'un tüm eğitim masraflarını karşılayacaklarını söylediler. Edanur'la beraber hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

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Acun Ilıcalı, o ses türkiye, edanur o ses türkiye,

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