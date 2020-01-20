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  4. O Ses Türkiye'ye Oğuz Görceğiz Elmacı Güzel şarkısıyla damga vurdu! Kimin takımına katıldı?

O Ses Türkiye'ye Oğuz Görceğiz Elmacı Güzel şarkısıyla damga vurdu! Kimin takımına katıldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 03:23 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'nin 19 Ocak Pazar yayınlanan son bölümüne yarışmacı Oğuz Görceğiz damga vurdu. O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Oğuz Görceğiz, Elmacı Güzel şarkısını seslendirdi. Oğuz Görceğiz, performansıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Jüri üyeleri arasında ise başarılı yarışmacıyı takımlarına alabilmek için büyük mücadele yaşandı.

O Ses Türkiye'ye Oğuz Görceğiz Elmacı Güzel şarkısıyla damga vurdu! Kimin takımına katıldı?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, jüri üyeliklerini Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'un yaptığı O Ses Türkiye'nin 19 Ocak Pazar yayınlanan son bölümünde sahne alan Oğuz Görceğiz, kendine has tarzı ile söylediği Elmacı Güzel şarkısı ile tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Oğuz Görceğiz, şarkısını söylerken jüri şaşkınlığını gizleyemedi.

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Yarışmaya İzmir'den katılan 44 yaşındaki yarışmacı Oğuz Görceğiz gelen istek üzerine şarkıyı bir kez daha söyledi. Yarışmacının, şarkının bazı kısımlarında sesini incelterek bazı yerlerinde kalınlaştırak söylemesi jürinin büyük beğenisini kazandı. Murat Boz "Şarkıcılığın sadece şarkı söylemekten ibaret olmadığının kanıtısınız" diyerek yarışmacıya övgüler yağdırdı. Hadise ise "Ben sahnede 2-3 kişi var sandım" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Sonrasında ise jüri üyeleri, Oğuz'u takımlarına katmak için mücadeleye girdiler. Beyaz ise Oğuz Görceğiz'i takımına katmak için Murat Boz'u blokladı.

OĞUZ GÖRCEĞİZ KİMİN TAKIMINA KATILDI?

Oğuz Görceğiz, yarışmaya katılmadan önce Seda Sayan'ı düşündüğünü, kızının Hadise'yi seçmesini istediğini ama gönlünün Beyaz'dan yana olduğunu söyledi. Fakat Acun Ilıcalı, "Benim kızım benden birşey isteyecek ve ben duygusal olamam diyecem. Böyle birşey olamaz" sözleri üzerine Beyaz, Acun'a sen tarafsız olmak zorundasın diyerek tepki gösterdi. Ve Beyaz, tüm kozlarını ortaya koyarak Oğuz'u takımına almak için tüm gücüyle mücadele etti. Sonunda sevinen ise Beyazıt Öztürk oldu.

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