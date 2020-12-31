MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye Yılbaşı için kesenin ağzını açtı! Hadise üzerinde servet taşıyor

O Ses Türkiye Yılbaşı için kesenin ağzını açtı! Hadise üzerinde servet taşıyor

31.12.2020 09:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
O Ses Türkiye Yılbaşı için kesenin ağzını açtı! Hadise üzerinde servet taşıyor

O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 bu sene de ünlü isimleri konuk ediyor. O Ses Türkiye Yılbaşı için hazırlanan Hadise'nin kıyafetinin fiyatı gündem oldu. Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise bu yıl siyah tercihiyle şaşırttı.

Yıllardır O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise yeni yılda da yine ekranlarda... Kısa süre önce sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise bu yıl karalar bağladı.

Geçtiğimiz yıl kırmızı bir kıyafet tercih eden Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 için siyah sade bir elbise tercih etti.

3

Hadise yeni yıl kostümü ve takıları için ise servet harcadı.

2

Hadise'nin giydiği bu siyah dantelli elbise 43 bin TL civarı.

1

Bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL, yüzüğü ise yine yaklaşık 95 bin TL...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Tepki yağdı! 'SMA hastasına gelene kadar...'Tepki yağdı! 'SMA hastasına gelene kadar...'
Ünlü yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizleri ifşa oldu! Onlarca kadın anlattıÜnlü yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizleri ifşa oldu! Onlarca kadın anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Koronavirüs aşıları ne kadar güvenilir? Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken yanıt

Koronavirüs aşıları ne kadar güvenilir? Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken yanıt

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

İlginizi Çekebilir

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

Süper mini giydi! Kiloları gündem oldu

Süper mini giydi! Kiloları gündem oldu

Saçlarını 3'e vurmuştu! Şimdi de...

Saçlarını 3'e vurmuştu! Şimdi de...

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Müstehcen sahneler tepki çekti! 'Kaç tane seks sahnesi...'

Müstehcen sahneler tepki çekti! 'Kaç tane seks sahnesi...'

Diğer Haberler

Sahara Ray 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama...

'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ve paylaştı ama...

Kylie Jenner kayak merkezinde! Küçük bikinisiyle poz verdi

Bikinisi küçük geldi! Paylaşımları olay oldu

Deniz Akkaya'nın SMA hastaları için söylediği sözler tepki çekti

Tepki yağdı! 'SMA hastasına gelene kadar...'

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına kitap ve şarkı müjdesi!

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Hakan Altun'la aşk yaşayan Gonca Vuslateri'den evlilik iddialarına yanıt

Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması!

Gain yayın hayatına başladı! Gain nedir? Gain platformunda hangi diziler ve ünlü isimler var?

Gain yayın hayatına başladı! Gain nedir? Gain platformunda hangi diziler ve ünlü isimler var?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.