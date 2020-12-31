O Ses Türkiye Yılbaşı için kesenin ağzını açtı! Hadise üzerinde servet taşıyor

Yıllardır O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise yeni yılda da yine ekranlarda... Kısa süre önce sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise bu yıl karalar bağladı.

Geçtiğimiz yıl kırmızı bir kıyafet tercih eden Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 için siyah sade bir elbise tercih etti.

Hadise yeni yıl kostümü ve takıları için ise servet harcadı.

Hadise'nin giydiği bu siyah dantelli elbise 43 bin TL civarı.

Bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL, yüzüğü ise yine yaklaşık 95 bin TL...



