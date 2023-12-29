O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI 2024: O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları kimler, jüri üyeleri hangi sanatçılar? Sürpriz isimler sahnede!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 31 Aralık 2023 Pazar günü ekrana gelecek. Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak. İşte, 2024 O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları ve jüri üyeleri...

2024 O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programını bu kez Acun Ilıcalı değil, Beyazıt Öztürk sunacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüride ise Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alıyor.

O SES TÜRKİYE 2024 YILBAŞI YARIŞMACILARI KİMLER?

O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel programında yarışacağı konuşulan ünlü isimler şu şekilde:

Kerem Alışık,

Enis Arıkan,

Ceren Karakoç,

Evrim Alasya,

Sarp ve Bengi Apak,

İbrahim Büyükak,

Yasemin Sakallıoğlu,

Gupse Özay,

Onur Gürçay,

Esra Ruşan,

Hazal Türesan,

Buse Meral,

Doğu Demirkol,

Özge Özacar,

Özgü Kaya,

Devrim Özkan.





