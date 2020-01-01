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  4. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında 2020 birincisi belli oldu!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında 2020 birincisi belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Her sene yılbaşında gelenek haline gelen TV8'in O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında ekran dünyasının sevilen isimleri performanslarını sergilediler.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında 2020 birincisi belli oldu!

Jüri koltuklarında Murat Boz, Seda Sayan, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında birçok ünlü isim şarkılar seslendirerek hünerlerini sergilediler.

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O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı gece yarısına kadar devam etti. O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programında bu kez birbirinden ünlü isimler şarkı söylemek için sahneye çıktılar.

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Geceye damga vuran performans ise Serenay Sarıkaya’dan geldi. 31 Aralık 2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Sahneye çıkan Serenay Sarıkaya Duy Beni performansıyla büyük beğeni topladı. Seyircinin isteğini kırmayan güzel oyuncu şarkıyı bir kez daha seslendirdi.

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O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları bu yıl da izleyicilere renkli anlar yaşattılar. O Ses Türkiye yılbaşı konukları arasında birbirinden önemli isimler yer aldı. İşte bu yılın konukları; Serenay Sarıkaya, Gupse Özay, Hande Erçel, Özge Özpirinççi, Şebnem Bozoklu, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral,

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Bergüzar Korel, Şükrü Özyıldız, Tuvana Türkay, Afra Saraçoğlu, Erdal Özyağcılar, Loris Karius, Fırat Aydınus, İbrahim Büyükak, Oğulcan Engin, Max Kruse, Merve Dizdar, Danilo Zanna.

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O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde kendi alanlarının en başarılı isimleri ünlü konukları yer aldı. Neşeli, renkli sahneleri ile çok keyifli anlar yaşatan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Hadise şampiyon oldu.

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O Ses Türkiye 2017 şampiyonu Dodan Haydar Haydar şarkısını seslendirdi.

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Gupse Özay ve Merve Dizdar Sarı Nenge şarkısını seslendirdi. Performanslarıyla izleyicileri kendilerine hayran bıraktılar.

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Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye yılbaşı özel 2020 birincisi

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