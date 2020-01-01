O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında 2020 birincisi belli oldu!

Jüri koltuklarında Murat Boz, Seda Sayan, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında birçok ünlü isim şarkılar seslendirerek hünerlerini sergilediler.

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı gece yarısına kadar devam etti. O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programında bu kez birbirinden ünlü isimler şarkı söylemek için sahneye çıktılar.

Geceye damga vuran performans ise Serenay Sarıkaya’dan geldi. 31 Aralık 2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Sahneye çıkan Serenay Sarıkaya Duy Beni performansıyla büyük beğeni topladı. Seyircinin isteğini kırmayan güzel oyuncu şarkıyı bir kez daha seslendirdi.

O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları bu yıl da izleyicilere renkli anlar yaşattılar. O Ses Türkiye yılbaşı konukları arasında birbirinden önemli isimler yer aldı. İşte bu yılın konukları; Serenay Sarıkaya, Gupse Özay, Hande Erçel, Özge Özpirinççi, Şebnem Bozoklu, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral,

Bergüzar Korel, Şükrü Özyıldız, Tuvana Türkay, Afra Saraçoğlu, Erdal Özyağcılar, Loris Karius, Fırat Aydınus, İbrahim Büyükak, Oğulcan Engin, Max Kruse, Merve Dizdar, Danilo Zanna.