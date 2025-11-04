Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

O tabela 'En Ankara’ akımı viral oldu! Ortadan kaybolduğu belirlenince polisler nöbet tutmaya başladı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Kennedy Caddesi'nde bulunan 'Kızılay' yazılı yön tabelasına asılarak, fotoğraf çektirip paylaşmak gençler arasında akım haline geldi. Ancak tabela bir süre sonra çalındı. Belediye tabelayı yenilerken, gençler yenisiyle de fotoğraf çektirmeye devam ediyor. Polis, yeni bir hırsızlık olayına karşı bölgede önlem aldı.

O tabela 'En Ankara’ akımı viral oldu! Ortadan kaybolduğu belirlenince polisler nöbet tutmaya başladı
Çiğdem Sevinç

Kennedy Caddesi üzerindeki ‘Kızılay’ tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında akım haline geldi. Birçok kişi, arkadaşlarının yardımıyla tabelaya asılıp, çektirdikleri fotoğrafları 'En Ankara fotoğrafım' etiketiyle sosyal medyada paylaştı. TikTok ve X platformlarındaki yoğun paylaşım sonrası 1 Kasım sabahı tabelanın yerinde olmadığı fark edildi. Yapılan incelemede tabelanın çalındığı belirlendi.

O tabela En Ankara’ akımı viral oldu! Ortadan kaybolduğu belirlenince polisler nöbet tutmaya başladı 1

POLİS KORUMASINDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalınan tabelanın yerine kısa süre içinde yenisini monte etti. Gençler, yeni tabelada da fotoğraf çektirmeye devam ederken, polis yeni bir hırsızlığa karşı tabelanın bulunduğu noktada sık sık devriye geziyor. Caddede yaya trafiğinin en yoğun olduğu akşam saatlerinde ise tabelanın bulunduğu caddede nöbet tutuyor.

O tabela En Ankara’ akımı viral oldu! Ortadan kaybolduğu belirlenince polisler nöbet tutmaya başladı 2

'KOCAELİ'DEN GELDİM'

Tabelada fotoğraf çektirerek akıma katılan Nehir Türk (18), Kocaeli’nden Anıtkabir’i ziyaret için geldiğini söyleyerek, "Ben sosyal medyada görüyordum bu akımı. Hatta sosyal medyada hala çok yayınlanıyor. Ankara’yı ziyaret etmek için Kocaeli’den geliyorum. Akımda gördüğümüz fotoğrafları ve videoları arkadaşlarımızla birbirimize atıyorduk. Önce Anıtkabir’e geldik, sonraki durağımız da burası oldu. Biz de bu akımı uygun bir video çekmek istedik. Komik bir akım, beğendim” diye konuştu.

O tabela En Ankara’ akımı viral oldu! Ortadan kaybolduğu belirlenince polisler nöbet tutmaya başladı 3

ÇALINMIŞTI

Ankara’da yaşayan öğrenci Ecenur Çağlar ise "Sosyal medyada bir algoritma var. Gençler bu direğe çıkarak bu tabelayla video çekiyorlar ve videonun üzerine ses ekleyip paylaşıyorlar. Bu da sosyal medyada yayılıyor ve gelişiyor. Daha sonra da akım haline geldi. Tabelamız da yeni çalındı bu arada. Arkamdaki ikinci tabelamız. ‘En Ankara fotoğrafım’ akımından önce Ankara’daki kaydıraklı bina vardı; o 'En Ankara’ydı. Sonra bu tabela en Ankara oldu” dedi.

O tabela En Ankara’ akımı viral oldu! Ortadan kaybolduğu belirlenince polisler nöbet tutmaya başladı 4

(DHA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran’da petrol rafinerisinde yangın: 1 ölüİran’da petrol rafinerisinde yangın: 1 ölü
Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybettiEski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Ankara Kızılay tabela
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.