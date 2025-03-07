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  4. O takımın taraftarı karaborsa yaptı! Kulüp tarafından 354 hesap askıya alındı... İşte detaylar

O takımın taraftarı karaborsa yaptı! Kulüp tarafından 354 hesap askıya alındı... İşte detaylar

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.03.2025 22:06
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Manchester City, bilet karaborsacılığı yaptığı gerekçesiyle 165 taraftarın hesabını kapattı. 354 hesap askıya alındı, 223 hesap yakından izleniyor. Kulüp yetkilileri araştırmalara devam ediyor.

O takımın taraftarı karaborsa yaptı! Kulüp tarafından 354 hesap askıya alındı... İşte detaylar

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, karaborsa bilet satışı yapan taraftarlara karşı harekete geçti. BBC'de yer alan habere göre, Manchester City yönetimi, biletleri yüksek fiyatlardan karaborsada sattığı tespit edilen 165 taraftarın hesabını tamamen kapattı.

SIFIR TOLERANS

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Kulüp, ayrıca 354 hesabı geçici olarak askıya aldı ve 223 hesabı da yakın takibe aldı. Kulüp yetkilileri, taraftarlara yaptığı çağrıda biletlerin sadece resmi satış kanalları üzerinden alınması gerektiğini belirterek, karaborsa konusunda sıfır tolerans uyguladıklarını vurguladı. Taraftarların bu olaydan sonra resmi bilet kanallarına yöneldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League karaborsa manchester city
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