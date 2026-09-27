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O teknoloji Apple'a pahalıya patladı! Rekor ceza

ABD’de bir jüri, iPhone ve Apple Watch’lardaki dokunsal geri bildirim teknolojisiyle ilgili patent davasında Apple’ın San Diego merkezli Taction şirketine 5,7 milyar dolardan fazla ödeme yapmasına karar verdi. Apple, ülkede bu tür davalarda bugüne kadar verilen en yüksek tutarlı karara karşı temyize gideceğini açıkladı.

O teknoloji Apple'a pahalıya patladı! Rekor ceza
Enes Çırtlık

Jüri, cuma günü verdiği kararda Apple’ın dokunma ve titreşim geri bildirimi sağlayan Taptic Engine teknolojisinin, San Diego merkezli Taction’a ait iki patenti ihlal ettiğine hükmetti.

Böylece Apple’ın Taction’a 5,7 milyar dolardan fazla ödeme yapmasına karar verildi. Karar, ABD’de bu tür patent davalarında bugüne kadar verilen en yüksek tutarlı karar oldu.

O teknoloji Apple a pahalıya patladı! Rekor ceza 1

APPLE KARARI TEMYİZE GÖTÜRECEK

Apple ise patent ihlali yaptığı yönündeki karara karşı çıktı.

Apple, "Apple'ın Taptic Engine'i, Taction'ın teknolojisinden temelde farklı ve Taction'ın Apple ürünleri üzerinde yaptığı kendi testleri de dava sırasında bunu doğruladı." açıklamasında bulundu.

Şirket, "Apple, Taction'ın teknolojisini kullanmıyor ve temyize gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Taction'ın avukatı Lance Yang ise, "Jürinin Taction lehine karar vermesinden ve patent haklarını teyit etmesinden memnunuz." dedi.

O teknoloji Apple a pahalıya patladı! Rekor ceza 2

DAVA 2021'DE AÇILDI

Teknolojisini kulaklıklarda ve oyun kulaklıklarında kullanan Taction, Apple’a karşı davayı 2021’de açtı. Apple, suçlamaları reddederken söz konusu patentlerin geçersiz olduğunu savundu.

San Diego’daki bir federal yargıç 2023’te Apple’ın patentleri ihlal etmediğine karar vermişti. Ancak ABD Federal Temyiz Mahkemesi geçen yıl bu kararın ardından davayı yeniden açtı.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Apple
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