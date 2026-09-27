Süper El Nino yüzbinlerce can alacak iddiası! Uzmanlar tarih verdi

Chicago Üniversitesi Climate Impact Lab'in kurucu ortağı Profesör Michael Greenstone ve ekibi, mevcut Süper El Niño'nun neden olabileceği aşırı sıcaklıkların sağlık üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırmada, dünya genelindeki 24 bin 378 bölgede sıcaklıklar ile aşırı sıcaklara bağlı ölümler arasındaki ilişki değerlendirildi. 1996-2025 yılları arasındaki veriler ve Süper El Niño döneminde beklenen sıcaklık artışları bir araya getirildiğinde ortaya çarpıcı bir tablo çıktı.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre bu ay ile Şubat 2027 arasında yaklaşık 451 bin kişinin aşırı sıcaklıklarla bağlantılı nedenlerden hayatını kaybetmesi bekleniyor. Etkinin Temmuz 2027'ye kadar devam edebileceği belirtiliyor.

EN ÇOK HANGİ ÜLKELER ETKİLENECEK?

Tahminlere göre Nijerya, Endonezya, Brezilya, Hindistan ve Sudan, Süper El Niño'nun etkilerinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. ABD'de ise yaklaşık 3 bin 500 kişinin hayatını kaybedebileceği öngörülüyor.

Greenstone, ortaya çıkan 451 bin kişilik tahminin yalnızca bir sayıdan ibaret olmadığını belirterek bunun aileleri, çocukları, yaşlıları ve günlük hayatını sürdüren insanları temsil ettiğine dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE BÜYÜK YIKIMA YOL AÇTI

El Niño, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla başlayan doğal bir iklim olayı. Atmosferdeki dolaşım düzeninin değişmesi ise dünyanın farklı bölgelerinde sel, kuraklık, orman yangınları ve aşırı sıcaklık gibi hava olaylarının görülmesine neden olabiliyor.

1997-1998 yıllarındaki Süper El Niño'nun yaklaşık 23 bin kişinin ölümüne ve 35 milyar dolarlık maddi hasara yol açtığı tahmin ediliyor. Aynı olayın dünya genelindeki mercan resiflerinin yaklaşık yüzde 15'inin yok olmasında da rol oynadığı belirtiliyor.

"20 YIL SONRA YENİ NORMAL OLABİLİR"

Bilim insanlarına göre asıl endişe yalnızca mevcut Süper El Niño'nun yaratacağı etkiler değil. İklim değişikliğinin mevcut hızında devam etmesi halinde bugün olağanüstü kabul edilen sıcaklıkların 2040'ların sonlarına doğru ortalama bir yılın sıcaklıkları haline gelebileceği öne sürülüyor.

California Üniversitesi Berkeley'den araştırmanın ortak yazarı Dr. Tamma Carleton, acil müdahale kapasitesinin artırılması ve risk altındaki bölgelerde çalışmaların yoğunlaştırılmasıyla bu yıl çok sayıda hayatın kurtarılabileceğini belirtti.

Imperial College London'dan Profesör Friederike Otto ise El Niño'nun daha sıcak bir iklim zemini üzerinde meydana geldiğine dikkat çekerek bunun sağlık, gıda güvenliği ve su kaynakları açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.