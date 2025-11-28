Mynet Trend

O ülke 6 havayolu şirketini yasakladı! "Devirme girişimi"

Venezuela, ABD'nin uyarısının ardından Karakas'a uçuşlarını askıya alan ve Venezuela'nın ültimatomuna rağmen uçuşlarına başlamayan aralarında 6 havayolu şirketinin ülkeye inişini yasakladı.

ABD'nin bölgede "artan askeri hareketlilik" uyarısının ardından başkent Karakas'a yönelik uçuşlarını geçici olarak durduran havayollarına Venezuela'dan yaptırım kararı geldi. Uçuşları askıya alan söz konusu havayollarının uçuşlarına yeniden başlaması için 48 saat süre tanıyan Venezuela hükümeti, karara uymayan 6 havayolu şirketinin ülkeye inişini yasakladı.

"DEVİRME GİRİŞİMİ"

Venezuela'nın kararı kapsamında 6 şirket Venezuela'ya iniş yapamazken, diğer havayollarının uçuşlarını sürdürecek. Ancak, karardan binlerce kişi etkilenecek.
ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Venezuela açıklarına büyük bir güç konuşlandırdı. Ancak Venezuela lideri Nicolas Maduro, ABD'nin bu girişimlerin kendisini devirme girişimi olduğunu savunuyor.

ABD, 15 bin asker ve dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford'u Venezuela'ya saldırı mesafesine konuşlandırdı. ABD güçlerinin, uyuşturucu taşıdığını savunduğu teknelere yönelik gerçekleştirdiği en az 21 saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Venezuela, ABD'nin uyarısının ardından uçuşları askıya alan havayollarını "ABD hükümeti tarafından desteklenen devlet terörizmi eylemlerine katılmak ve tek taraflı olarak hava ticari operasyonlarını askıya almakla" suçladı.

