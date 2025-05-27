O ülkede çocuklara tuhaf isimler koymak yasaklanıyor

Japonya'da ebeveynlerin tuhaf isimlerin önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye geçiliyor. Anne-babalar isimlerin telaffuzuna ilişkin yeni kuralların getirilmesinin ardından artık çocuklarına verecekleri isimler konusunda özgürce hareket edemeyecekler.

İDARİ SIKINTILARA YOL AÇIYORDU

Ebeveynlerin Çocuklarına "kirakira" yani "parlak" ya da "ışıltılı" olarak bilinen alışılmadık isimler koyması, yerel yetkililer için idari sıkıntılara yol açıyordu. Aile kayıt yasasındaki değişiklikler yazılı Japoncadaki Çince tabanlı karakterler olan kanji'yi yasaklamıyor fakat ebeveynlerin, alışılmadık veya tartışmalı telaffuzları ortadan kaldırmak amacıyla, yerel yetkililere fonetik okumaları hakkında bilgi vermeleri gerekiyor.

The Guardian'ın haberine göre, hükümet, okullarda, hastanelerde ve diğer kamu hizmetlerinde tuhaf isimlerin yol açabileceği karışıklığa son vermek istediği için artık yalnızca resmi olarak tanınan kanji karakterlerine izin verilecek. Yasa kapsamında izin verilen yaklaşık 3.000 kanji karakterin birçoğu çeşitli okunuşlara sahip olsa da, aşırıya kaçan isimlerin reddedileceği belirtiliyor.