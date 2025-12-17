Mynet Trend

O ülkede evden çalışma zorunluluğu geldi! Nedeni bakın ne

Yeni Delhi'de, hava kirliliği nedeniyle yüzde 50 oranında evden çalışma zorunluluğu getirildi.

Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun hava kirliliği nedeniyle hükümet, kamu ve özel sektördeki tüm şirketlere yüzde 50 oranında evden çalışma zorunluluğu getirdi.

India Today sitesinin haberine göre, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde hava kalitesinin önce "şiddetli", ardından "şiddetli artı" seviyesine yükselmesi üzerine yetkililer, kirlilikle mücadele kapsamında ek kısıtlamaları devreye soktu. Bu kapsamda hava kirliliği nedeniyle kamu ve özel sektördeki tüm kurumlara yüzde 50 oranında evden çalışma zorunluluğu getirildi.

PARA CEZASI VERİLECEK

Yetkililer, alınan kararlara uymayanlara para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu. Delhi hükümeti ayrıca mevcut kirlilikle mücadele tedbirleri kapsamında inşaat faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu. Yetkililer, çalışmaların durması nedeniyle işbaşı yapamayan işçilere tazminat ödeneceğini bildirdi.

Hindistan Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu, hava kirliliğiyle mücadele için uygulanan Aşamalı Mücadele Eylem Planı'nın (GRAP) 4. aşamasını devreye sokmuştu. Yeni Delhi'de okullarda hibrit sisteme geçilmişti.

Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde etkili olan sis nedeniyle 100 uçuş iptal edilmiş, 300'den fazla uçuş rötar yapmıştı. Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) yoğun sis için "turuncu" alarm vermişti. Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ve anız yakımı nedeniyle yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

