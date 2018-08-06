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O ülkede mangal yapmak yasaklandı!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.08.2018 09:09 | Son Güncelleme

İsveç’te çıkan orman yangınları halen kontrol altına alınamamasından dolayı tüm ülkede mangal yapmak yasaklandı. Mayıs ayından bu yana hava sıcaklığı ve kuraklık orman yangınlarına sebep oluyor.

O ülkede mangal yapmak yasaklandı!

Mangal yasağını dinlemeyip yapıldığı takdirde ise ilk önce ağır para cezası ikinci seferde hapis cezası verilecek. İsveç devlet televizyonu yangın bölgelerinde verici antenlerin yanmasından dolayı bu üç bölgede yayın yapılamadığını belirtti.

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Öte yandan, İskandinavya son 66 yılın en sıcak yaz mevsimini yaşıyor. Hava sıcaklığının bugünlerde 30 derecenin üzerinde olmasından dolayı yılda 6 sefer Akdeniz ülkelerine seyahat eden İsveçliler tatillerini ülkelerinde geçiriyorlar.

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Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ülkede 83 yerde çıkan ve 20 noktada devam eden yangınları söndürmek için Avrupa ülkelerinden yardım istendi.

Fransa, Almanya, Danimarka, Polonya, İtalya, Litvanya, Portekiz ve Norveç'ten yangınlara müdahale için özel ekipler, tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşayan ve büyük orman yangınlarına sahne olan İsveç'e yardıma koştu.

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Ülke genelinde 30 Ağustos'a kadar ateş yakarak piknik yapmak ve mangal yakmak yasaklandı. Yasağa uymayanların 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacağı duyuruldu.

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mangal pişirmek mangal

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