O ülkede yemek krizi! Yüzlerce öğrenci zehirlendi

Endonezya'da okul yemeklerinden zehirlenen öğrencilerin sayısı giderek artıyor. Batı Cava Valisi Dedi Mulyadi’nin yaptığı açıklamaya göre, eyaletin dört farklı bölgesinde gıda zehirlenmesi vakaları yaşandı.

GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Devlet Başkanı Prabowo Subianto’nun milyarlarca dolarlık “ücretsiz okul yemeği” programına yönelik ciddi eleştirilere yol açtı. Geçen hafta Batı Cava ve Orta Sulawesi’de aynı program kapsamında yemek yiyen 800’den fazla öğrenci de benzer şekilde zehirlenmişti.

“Ücretsiz ve besleyici yemek” programı, Ocak 2025’te başlatılmış ve kısa sürede 20 milyondan fazla kişiye ulaşmıştı. Ancak bu hızlı süreç, hijyen sorunlarını da beraberinde getirmiş görünüyor.