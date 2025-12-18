Mynet Trend

O ürünü kullandı, sabah uyandığında dehşete düştü! Annesi sağlık ekiplerini aradı

Bir alışveriş merkezinde makyaj temizleme suyu satın alan 14 yaşındaki genç kız, ürünü kullandıktan sonra dehşete kapıldı. Sabah uyandığın annesi direkt sağlık ekiplerine haber verdi.

İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan 14 yaşındaki Violet Barron-Clarke, satın aldığı makyaj temizleme suyu yüzünden kabusu yaşadı.

YÜZÜNÜN HER YERİ ŞİŞTİ

'PS Micellar Cleansing Water’ isimli makyaj temizleme suyunu kullandıktan sonra uyuyan genç kız, sabah uyandığında yüzü fazlasıyla şiş bir şekilde uyandı. Gözlerini açmakta zorluk çekmeye başladıktan sonra ailesi sağlık ekiplerine hayat verdi.

Violet’in ciddi bir alerjik reaksiyon geçirdiğini belirterek, kıza güçlü ilaçlar reçete etti. Genç kız, iki gün yüzü şiş bir şekilde yaşadı. Şirketten yapılan açıklamada olayın incelendiği belirtilirken, ürünlerin ‘katı güvenlik standartlarına uygun’ olduğu ifade edildi.

