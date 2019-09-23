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O yarışmanın finalistleri belli oldu! Büyük ödül bin dolar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.09.2019 15:48 | Son Güncelleme

2019 Agora Fotoğraf Yarışması Finali'nde dünyadan 50 kadının çarpıcı fotoğraflarını sizler için biraraya getirdik. İşte o birbirinden etkileyici fotoğraflar...

O yarışmanın finalistleri belli oldu! Büyük ödül bin dolar

Çağdaş dünyamızın karşıtlıklarını ortaya çıkarmak için kadınsı bir dünya turuna başlayalım! Güzellik, güç, esneklik ve gizemlerin birleştiği yerde, filtre olmadan kadınların portrelerini gözler önüne seren 2019 Agora Fotoğraf Yarışması, etnik kabilelerden Arjantin’in yasal kürtaj yasaları için sert görünümlü protestolara kadar, tüm dünyadaki güçlü, bağımsız ve cesur kadınların hareketli hikayesini anlatıyor.

Bu 50 fotoğrafçı, AGORA görüntüleri tarafından düzenlenen # Women2019 Fotoğraf Yarışması'nda 12.250'den fazla başvuru arasından seçildi.

'# Woman2019 kahramanı kim olacak ve 1000 $ olan büyük ödülü kim kazanacak? ' soruları henüz yanıtlanmış olmasa da finalist olan resimlerin hepsi göz kamaştırıcı. İşte o 50 resim...

1.

The-confidence-of-a-woman-by-kobbykatalist-Ghana-Ishmael-Amuzu-QuaidooAGORA-images-5d80f2af6afb9__880

2.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80f5edeb211__880

3.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80f6aed8e50__880

4.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80f6e1564c0__880

5.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80f9b57c8a9__880

6.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80f68e9ca7f__880

7.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80f98bddf42__880

8.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80f637f22f9__880

9.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80f6176b26f__880

10.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80f6612d32e__880

11.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80f714993c0__880

12.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80f9600807e__880

13.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80f59489972__880

14.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fa2c8bd7d__880

15.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fa827bb80__880

16.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80faaa5740d__880

17.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80facf20163__880

18.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fb0f29d4e__880

19.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fb8f84431__880

20.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fb59c33a2__880

21.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fbb7ce55e__880

22.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fbe9dce76__880

23.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fc7a1e7c4__880

24.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fc19557ef__880

25.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fc483032e__880

26.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fcb7c6ec4__880

27.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fcde1494b__880

28.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fd0dcb94f__880

29.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fd5da8e8c__880

30.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fd35d4bf2__880

31.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fd87d277f__880

32.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fdae99d71__880

33.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fdeeb381a__880

34.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fe1f847e8__880

35.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fe3fa756f__880

36.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fe7b16dfb__880

37.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fea31dd15__880

38.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80fedcd0b0d__880

39.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80ff091c8db__880

40.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d80ff3916f6d__880

41.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d8210edb412d__880

42.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d8211a1cb68f__880

43.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d8211b067314__880

44.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d821140a6e23__880

45.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d821150af99c__880

46.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d821163d9907__880

47.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d821173cfee8__880

48.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d8211943bb75__880

49.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d821127176df__880

50.

We-Asked-Photographers-From-All-Around-The-World-To-Submit-Their-Best-Shots-of-Women-And-Here-Are-The-Best-50-Entries-5d821185129c8__880

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