O yarışmanın finalistleri belli oldu! Büyük ödül bin dolar

Çağdaş dünyamızın karşıtlıklarını ortaya çıkarmak için kadınsı bir dünya turuna başlayalım! Güzellik, güç, esneklik ve gizemlerin birleştiği yerde, filtre olmadan kadınların portrelerini gözler önüne seren 2019 Agora Fotoğraf Yarışması, etnik kabilelerden Arjantin’in yasal kürtaj yasaları için sert görünümlü protestolara kadar, tüm dünyadaki güçlü, bağımsız ve cesur kadınların hareketli hikayesini anlatıyor.

Bu 50 fotoğrafçı, AGORA görüntüleri tarafından düzenlenen # Women2019 Fotoğraf Yarışması'nda 12.250'den fazla başvuru arasından seçildi.

'# Woman2019 kahramanı kim olacak ve 1000 $ olan büyük ödülü kim kazanacak? ' soruları henüz yanıtlanmış olmasa da finalist olan resimlerin hepsi göz kamaştırıcı. İşte o 50 resim...

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