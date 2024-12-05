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Obama, Trump, Middleton'u Tuncelili terzi giydiriyor! İnanması zor gibi gelse de doğru... Çalışmalarıyla dünya liderlerine adını duyurdu

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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.12.2024 16:38
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Londra’da yaşayan Tuncelili İbrahim Coşkun, Michelle Obama, Ivanka Trump, Meghan Markle ve Kate Middleton gibi dünyaca ünlü isimlerin tercihi oldu! 30 yıllık terzilik kariyerini Londra’ya taşıyan Coşkun, ünlülerin özel tasarımlarına imza atarken, Türk terziliğini global arenada parlatıyor. Yeni projelerle başarılarına başarı katmaya devam ediyor!

Londra'da yaşayan Tuncelili İbrahim Coşkun, dünyaca ünlü isimlere terzilik yaparak adını duyurdu. ABD’nin eski First Lady’si Michelle Obama, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Galler Prensesi Kate Middleton, Sussex Düşesi Meghan Markle gibi ünlülerin tercihi haline gelen Coşkun, 30 yıldır terzilik yapıyor.

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DÜŞESLER, FİRST LADYLER, PRENSESLER...

İstanbul'daki 18 yıllık kariyerinin ardından Londra'dan gelen iş teklifini kabul eden Coşkun, Türkiye’deki deneyimlerini İngiltere’ye taşıdı. Ankara Antlaşması ile 5 yıldır Londra'da yaşayan Coşkun, burada kendi modelhanesini kurarak ünlü isimlere özel tasarımlar yapmaya başladı. "Sussex Düşesi Meghan Markle için tasarım yaptık, başarılı bir proje oldu. Michelle Obama ve Ivanka Trump ile çalıştık. Galler Prensesi Kate ile de işbirliği yaptık, her şey mükemmel geçti," diyen Coşkun, yeni projeler üzerinde çalıştığını belirtti.

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BAŞARISINI DÜNYAYA TAŞIDI

Tunceli’den küçük yaşta ayrıldığını ve İstanbul’da değişik firmalarda görev aldığını anlatan İbrahim Coşkun, Londra’daki başarı hikayesinin, Türk terziliğinin dünyada nasıl takdirle karşılandığının bir örneği olduğunu vurguladı.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Terzi Londra Meghan Markle Ivanka Trump Kate Middleton
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