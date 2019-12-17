Obezite Akademisi hastalara umut olacak

Obeziteyi, farklı disiplinleri bir araya getirerek ele alacak, Obezite Akademisi’nin kuruluşuna ilişkin imza töreni İstanbul’da gerçekleşti. Anlaşma, Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Reyhan Ersoy ile Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem tarafından imzalandı.

Günümüzde önemli sağlık sorunlarından olan ve birçok hastalığa yol açabilen obezite hakkında bilgi ve bilimsel veri üretmek amacıyla kurulan ‘Obezite Akademisi’nin çalışma alanları da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda Obezite Akademisi’nin amacı, “Obezite alanında toplum, hekim, diyetisyen, egzersiz uzmanı, klinik psikolog, hemşire ve basın gibi ilgili gruplara yönelik eğitim projeleri ve bilimsel projeler oluşturmak ve bu amaçla insan ve toplum sağlığına hizmet etmek” olarak açıklandı.

TÜRKİYE OBEZİTEYİ TEDAVİ EDİLEBİLİR OLARAK TANIMLAYAN BİR ÜLKE

Toplantı da konuşan Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, “Türkiye obeziteyi tedavi edilebilir kronik bir hastalık olarak tanımlayan sayılı ülkelerden biri. 20 milyon obeziteli bireyin yaşadığı Türkiye’de obeziteyle mücadelede herkes üzerine düşeni yapmalı. Obezite Akademisi bu konuda faaliyet gösteren TOAD, TEMD ve hastalığı yok etmeye odaklı çalışmalar yürüten Novo Nordisk’in güç birliğiyle kuruldu. Obeziteyle mücadelede Obezite Akademisi’nin büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.