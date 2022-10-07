Obje eş anlamlısı nedir? Objenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Farklı dillerden dilimize geçen kelimeler Türkçede sıklıkla yer almaktadır. Obje sözcüğü dilimize farklı bir dilden geçmiş bir kelimedir. Obje sözcüğünün etimolojisine baktığımızda, kelimenin kökeni Fransızcaya dayanmaktadır. Fransızca "nesne" anlamına gelen "objet" kelimesinden alıntıdır.

Obje kelimesi Türkçede de benzer bir anlamda kullanılır. Konuşma dilinde genellikle cansız varlık, nesne anlamlarında kullanılır. Obje sözcüğü sık sık günlük konuşma dilimizde yer verdiğimiz bir kelimedir. Obje sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamı "nesne"dir.

Obje kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Obje sözcüğü konuşma dilinde sık kullanılan bir sözcüktür. Obje sözcüğü farklı bir dilden dilimize geçmiş bir kelimedir. Obje kelimesi nesne anlamına gelmektedir.

Obje kelimesinin eş anlamı olan bir kelime bulunmaktadır. Objenin eş anlamlısı olan kelime "nesne" sözcüğüdür. Nesne kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "ne ise" anlamına gelen "ne erse" deyiminden evrilmiştir.

Objenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Obje sözcüğü yaygın bir kullanıma sahiptir. Obje sözcüğünün eş anlamını kullanmak anlatım çeşitliliğine yol açar. Obje sözcüğünü ve obje eş anlamlısı olan nesne kelimesini cümle içinde kullanabiliriz. Bu kelimeyle çeşitli örnek cümleler kurmak mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

Evine yerleştirdiği tüm nesneler çok şık durmuştu.

Kırtasiyeden aldığı nesneleri kalemliğine yerleştirdi.

Kilerde eksik olan nesneleri marketten temin edecek.

İnsanlar bilmediği nesnelerin düşmanıdır.



