EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Obje eş anlamlısı nedir? Objenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Obje eş anlamlısı nedir? Objenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

06.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dil bilgisi ve sözcük kullanımı anlamında zengin bir dildir. Çeşitli toplumlarla olan etkileşimlerle birçok dilden dilimize yerleşen kelimeler bulunmaktadır. Farklı kökenli kelimelerin kullanımı dildeki çeşitliliği de arttırmaktadır. Kelime çeşitliği de eş anlamlılık durumuna zemin hazırlar. Obje sözcüğü de eş anlamlısı bulunan bir kelimedir. Obje eş anlamlısı nedir?

Obje eş anlamlısı nedir? Objenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Farklı dillerden dilimize geçen kelimeler Türkçede sıklıkla yer almaktadır. Obje sözcüğü dilimize farklı bir dilden geçmiş bir kelimedir. Obje sözcüğünün etimolojisine baktığımızda, kelimenin kökeni Fransızcaya dayanmaktadır. Fransızca "nesne" anlamına gelen "objet" kelimesinden alıntıdır.

Obje kelimesi Türkçede de benzer bir anlamda kullanılır. Konuşma dilinde genellikle cansız varlık, nesne anlamlarında kullanılır. Obje sözcüğü sık sık günlük konuşma dilimizde yer verdiğimiz bir kelimedir. Obje sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamı "nesne"dir.

Arzu eş anlamlısı nedir? Arzunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?Arzu eş anlamlısı nedir? Arzunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

Obje kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Obje sözcüğü konuşma dilinde sık kullanılan bir sözcüktür. Obje sözcüğü farklı bir dilden dilimize geçmiş bir kelimedir. Obje kelimesi nesne anlamına gelmektedir.

Obje kelimesinin eş anlamı olan bir kelime bulunmaktadır. Objenin eş anlamlısı olan kelime "nesne" sözcüğüdür. Nesne kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "ne ise" anlamına gelen "ne erse" deyiminden evrilmiştir.

Harika eş anlamlısı nedir? Harikanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHarika eş anlamlısı nedir? Harikanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Objenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Obje sözcüğü yaygın bir kullanıma sahiptir. Obje sözcüğünün eş anlamını kullanmak anlatım çeşitliliğine yol açar. Obje sözcüğünü ve obje eş anlamlısı olan nesne kelimesini cümle içinde kullanabiliriz. Bu kelimeyle çeşitli örnek cümleler kurmak mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Evine yerleştirdiği tüm nesneler çok şık durmuştu.
  • Kırtasiyeden aldığı nesneleri kalemliğine yerleştirdi.
  • Kilerde eksik olan nesneleri marketten temin edecek.
  • İnsanlar bilmediği nesnelerin düşmanıdır.
Çağ eş anlamlısı nedir? Çağ kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerÇağ eş anlamlısı nedir? Çağ kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS ek tercih kontenjanları ve taban puanları açıklandıDGS ek tercih kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Kasım ara tatil ne zaman?

Kasım ara tatil ne zaman?

YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman?

YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman?

Kederli eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.