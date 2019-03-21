Obsidian'ın Yeni RPG'si The Outer Worlds Epic Store'dan çıkış yapacak

Epic Games'in PC mağazası için yaptığı büyük atılım tüm hızıyla sürüyor. Quantic Dream'in PlayStation'a özel oyunlarını Epic Games Store üzerinden PC'ye getireceği haberinin hemen ardından platform için yeni haberler de geldi. Buna göre, Obsidian'ın üzerinde çalıştığı yeni RPG'si The Outer Worlds ve Private Division'ın geliştirdiği Ancestors: The Humankind Odyssey PC'ye Epic Games Store üzerinden çıkacak.
The Outer Worlds'ün Epic Games Store ile birlikte Microsoft Store'dan da çıkış yapacağı ancak bir yıl boyunca bu iki platform dışında herhangi başka bir yerde satılmayacağı söylendi. Yani Steam en az bir yıl beklemek durumunda kalacak.
Öte yandan merakla beklediğimiz Control de PC'de Epic Games Store'a özel olacak. Remedy'nin geliştirdiği Control'ün önümüzdeki yaz aylarında çıkış yapması bekleniyor. Control'ün yanı sıra The Sinking City, Afterparty ve Industries of Titan gibi önemli yapımlar da PC'de Epic Games Store'u seçmiş durumda.
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