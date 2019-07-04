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Odasında mahsur kalan 3 yaşındaki kızı itfaiye kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2019 19:37 | Son Güncelleme

Denizli’de oturdukları evin çocuk odasında kilitli kalan 3 yaşındaki kız çocuğu merdivenle içeri giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1719/1 Sokakta ki binanın 3. katında meydana geldi.

Evlerindeki çocuk odasında oynayan E.D., isimli 3 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle evinin odasında oynarken kilitli kaldı. Aile üyeleri kapıyı açamayınca baba Mehmet Durmaz itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kendileri de evin kapısını açamayınca ve küçük kızın korkudan ağladığını görünce bu defa itfaiye merdivenini daireye yanaştırdı. Ardından merdivenle çocuk odasının açık olan camına çıkan bir itfaiye personeli küçük kızı merdiven ile aşağı indirerek ailesine teslim etti. Aşağı inen küçük kız ise hemen aile üyelerinin kucağına çıkarak yaşadığı korkuyu atmaya çalıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Çocuk

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