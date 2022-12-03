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  4. Odasının duvarına fotoğrafını astığı kahramanı annesinin katili çıktı!

Odasının duvarına fotoğrafını astığı kahramanı annesinin katili çıktı!

03.12.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce gerçekleşen korkunç bir cinayetin ardındaki sır perdesi herkesi şoke etti. İki çocuk annesi Linda Slaten, çocuklarıyla yaşadığı evinde tecavüze uğramış ve öldürülmüş halde bulundu. Oğlu Tim Slaten, annesi öldürüldükten onlarca yıl sonra, onu öldüren kişinin yıllarca odasının duvarında resmi asılı olan kendisinin çocukluk kahramanı olduğunu öğrendi.

Odasının duvarına fotoğrafını astığı kahramanı annesinin katili çıktı!

Jeff ve Tim Slaten, yıllar önce bir gece Florida polisi tarafından uyandırıldılar ve anneleri Linda Slaten'in uyurken tecavüze uğradığını ve öldürüldüğünü öğrendiler. O zamanlar 12 yaşında olan Tim, evden çıkarıldıkları esnada annesinin cansız bedenini gördüğü anı ömür boyunca hiç unutamadığını söyledi.

HAYATLARINA DEVAM ETMEYE ÇALIŞTILAR

ANNE

Annesinin ölümünün ardından, büyükanne ve büyükbabalarının yanında yaşamaya başladılar. O kadar korkmuşlardı ki burada ilk birkaç geceyi aynı odada uyuyarak geçirirken, büyükbabaları da elinde pompalı tüfekle nöbet tuttu. Birkaç hafta sonra çocuklar okula döndü ve Tim kendini en sevdiği spor olan Amerikan futboluna vererek teselli bulmaya çalıştı.

İLHAM KAYNAĞI OLDU

KOÇ

Bu süreçte takım koçu Koç Joe, Tim'e çok fazla destek oldu. O sırada sadece 20 yaşında olan Koç Joe, kısa süre içinde Tim için bir ilham kaynağı oldu. Öyle ki cinayetten bir ay sonra yatak odasının duvarına okul futbol takımının bir fotoğrafını asmıştı. Tim, resmin annesinin ölümünden önce ona verdiği bir tavsiyeyi hatırlattığını söyledi: ''İlerlemeye devam et ve asla pes etme.''

40 YIL SÜRDÜ

SORGU

ABD, Lakeland, Florida'dan polis, Linda'nın istismarcı eski kocası Frank Slaten ve hatta oğlu Jeff de dahil olmak üzere bir dizi ipucunu araştırdı. Ancak kimse suçlanmadı ve dava nihayetinde soğudu. DNA teknolojisindeki gelişmeler polisin olası olmayan bir şüpheliyi ortaya çıkarmasına ancak kırk yıl sonra izin verdi.

''SOĞUK KALPLİ BİR CANAVAR''

KATİL

Adı Joseph Clinton Mills'ti. Tim Slaten tarafından annesinin ölümünden sonra bir umut sembolü olarak gördüğü adam olan Koç Joe olarak biliniyordu. Tim, futbol fotoğrafının bugün midesini bulandırdığını söyledi. Ağabeyi Jeff ise, "Katilin resmini bunca zamandır evimde taşıyorum ve hiçbir fikrim yok. Onun soğuk kalpli bir canavar olduğu kesin." diye konuştu.

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