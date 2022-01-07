Ödeşme Zamanı filmi oyuncuları kimler? Ödeşme Zamanı filmi konusu nedir?

2018 senesinde gösterime girmiş olan Ödeşme Zamanı filmi Show TV ekranlarında yayınlanacak. İlgiyle takip edilen aksiyon macera filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki Ödeşme Zamanı filmi oyuncuları kimler?

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Scott Adkin - French

Vladimir Kulich - Tommy

Louis Mandylor - Sue

Tony Todd - Barbosa

Selina Lo - Sandy

Sean Crampton - Bill

Esteban Cueto - Manno

Michael DeCamp - Manno's Sidekick

Rustic Bodomov - Manno's Sidekick

Alexa Bondar - Bikini Girl

Rachel Brann - Amanda

Kasmira Buchanan - Burlesque

Danice Cabanela - Jeanette

Brian Carroll - Background LAPD

Katherine Castillo - Waitress

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde standart eğitimlerle dövüş sanatı öğrenen genç adam bu yeteneklerini paraya dönüştürme zamanının geldiğini düşünmektedir. Böylece bir mafya'nın yanında çalışmaya başlar. Yapacağı iş mafyaya borçlanan insanlardan paraları tahsil etmek olacaktır.Ancak kendi kafasında kurduğu bu iş aslında bu denli kolay olmayacaktır ve ilk müşterisinin yanına gittiğinde o karanlık batağa daha da fazla saplanmak durumunda kalacaktır.



