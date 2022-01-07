Ödeşme Zamanı filmi oyuncuları kimler? Ödeşme Zamanı filmi konusu nedir?

2018 senesinde gösterime girmiş olan Ödeşme Zamanı filmi Show TV ekranlarında yayınlanacak. İlgiyle takip edilen aksiyon macera filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki Ödeşme Zamanı filmi oyuncuları kimler?
Scott Adkin - French
Vladimir Kulich - Tommy
Louis Mandylor - Sue
Tony Todd - Barbosa
Selina Lo - Sandy
Sean Crampton - Bill
Esteban Cueto - Manno
Michael DeCamp - Manno's Sidekick
Rustic Bodomov - Manno's Sidekick
Alexa Bondar - Bikini Girl
Rachel Brann - Amanda
Kasmira Buchanan - Burlesque
Danice Cabanela - Jeanette
Brian Carroll - Background LAPD
Katherine Castillo - Waitress
Filmde standart eğitimlerle dövüş sanatı öğrenen genç adam bu yeteneklerini paraya dönüştürme zamanının geldiğini düşünmektedir. Böylece bir mafya'nın yanında çalışmaya başlar. Yapacağı iş mafyaya borçlanan insanlardan paraları tahsil etmek olacaktır.Ancak kendi kafasında kurduğu bu iş aslında bu denli kolay olmayacaktır ve ilk müşterisinin yanına gittiğinde o karanlık batağa daha da fazla saplanmak durumunda kalacaktır.
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