Ödeşme Zamanı filminin konusu nedir? Ödeşme Zamanı oyuncuları kimler?

Ödeşme Zamanı filminin başrolünde, oldukça sevilen Yenilmez film serisinin oyuncusu Scott Adkin yer alıyor. Filmde Scott Adkin, 'French' rolüne hayat veriyor. Ayrıca Ödeşme Zamanı filminin oyuncu kadrosunda Scott Adkins, Tony Todd gibi isimler bulunuyor. İşte detaylar...

ÖDEŞME ZAMANI KONUSU NEDİR?

Standart eğitimlerle dövüş sanatı öğrenen genç adam bu yeteneklerini paraya dönüştürmeye karar verir. Böylece bir mafyanın yanında işe girer. Yeni işindeki görevi işe mafyaya borçlanan insanlardan parayı almaktır. Ancak bu iş, düşündüğü kadar kolay olmaz.

ÖDEŞME ZAMANI OYUNCULARI KİMLER?

Scott Adkin - French

Louis Mandylor - Sue

Sean Crampton - Bill

Tony Todd - Barbosa

Kasmira Buchanan - Burlesque

Selina Lo - Sandy

Rustic Bodomov - Manno's Sidekick

Alexa Bondar - Bikini Girl

Rachel Brann - Amanda

Vladimir Kulich - Tommy

Danice Cabanela - Jeanette

Brian Carroll - Background LAPD

Katherine Castillo - Waitress

Esteban Cueto - Manno

Michael DeCamp - Manno's Sidekick

