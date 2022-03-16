Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Ödeşme Zamanı filminin konusu nedir? Ödeşme Zamanı oyuncuları kimler?

Ödeşme Zamanı filminin konusu nedir? Ödeşme Zamanı oyuncuları kimler?

16.03.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında seyircilerle buluşan Ödeşme Zamanı filmi hakkında detaylar araştırılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jesse V. Johnson yer aldı. Peki Ödeşme Zamanı filminin konusu nedir? Ödeşme Zamanı oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Ödeşme Zamanı filminin konusu nedir? Ödeşme Zamanı oyuncuları kimler?

Ödeşme Zamanı filminin başrolünde, oldukça sevilen Yenilmez film serisinin oyuncusu Scott Adkin yer alıyor. Filmde Scott Adkin, 'French' rolüne hayat veriyor. Ayrıca Ödeşme Zamanı filminin oyuncu kadrosunda Scott Adkins, Tony Todd gibi isimler bulunuyor. İşte detaylar...

ÖDEŞME ZAMANI KONUSU NEDİR?

Standart eğitimlerle dövüş sanatı öğrenen genç adam bu yeteneklerini paraya dönüştürmeye karar verir. Böylece bir mafyanın yanında işe girer. Yeni işindeki görevi işe mafyaya borçlanan insanlardan parayı almaktır. Ancak bu iş, düşündüğü kadar kolay olmaz.

ÖDEŞME ZAMANI OYUNCULARI KİMLER?

Scott Adkin - French
Louis Mandylor - Sue
Sean Crampton - Bill
Tony Todd - Barbosa
Kasmira Buchanan - Burlesque
Selina Lo - Sandy
Rustic Bodomov - Manno's Sidekick
Alexa Bondar - Bikini Girl
Rachel Brann - Amanda
Vladimir Kulich - Tommy
Danice Cabanela - Jeanette
Brian Carroll - Background LAPD
Katherine Castillo - Waitress
Esteban Cueto - Manno
Michael DeCamp - Manno's Sidekick

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kara Bela filmi nerede çekildi?Kara Bela filmi nerede çekildi?
Gözyaşlarıyla veda etti! Rus fenomen isyan ettiGözyaşlarıyla veda etti! Rus fenomen isyan etti
“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Fazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştı

Fazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştı

İsrailli kahinden şaşırtan Putin iddiası! Ölüm şeklini anlattı

İsrailli kahinden şaşırtan Putin iddiası! Ölüm şeklini anlattı

Kremlin, Elon Musk’ın dövüş davetini yanıtsız bırakmadı

Kremlin, Elon Musk’ın dövüş davetini yanıtsız bırakmadı

Kızını iş insanı zannediyordu! Çıplak fotoğraflarını görünce...

Kızını iş insanı zannediyordu! Çıplak fotoğraflarını görünce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.