Ödeşme Zamanı filminin konusu nedir? Ödeşme Zamanı oyuncuları kimler?

Ödeşme Zamanı filminin başrolünde, oldukça sevilen Yenilmez film serisinin oyuncusu Scott Adkin yer alıyor. Filmde Scott Adkin, 'French' rolüne hayat veriyor. Ayrıca Ödeşme Zamanı filminin oyuncu kadrosunda Scott Adkins, Tony Todd gibi isimler bulunuyor. İşte detaylar...
Standart eğitimlerle dövüş sanatı öğrenen genç adam bu yeteneklerini paraya dönüştürmeye karar verir. Böylece bir mafyanın yanında işe girer. Yeni işindeki görevi işe mafyaya borçlanan insanlardan parayı almaktır. Ancak bu iş, düşündüğü kadar kolay olmaz.
Scott Adkin - French
Louis Mandylor - Sue
Sean Crampton - Bill
Tony Todd - Barbosa
Kasmira Buchanan - Burlesque
Selina Lo - Sandy
Rustic Bodomov - Manno's Sidekick
Alexa Bondar - Bikini Girl
Rachel Brann - Amanda
Vladimir Kulich - Tommy
Danice Cabanela - Jeanette
Brian Carroll - Background LAPD
Katherine Castillo - Waitress
Esteban Cueto - Manno
Michael DeCamp - Manno's Sidekick
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