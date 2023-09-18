MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ödül 5 milyon TL oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de joker kullandığı soru şaşırttı

Ödül 5 milyon TL oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de joker kullandığı soru şaşırttı

18.09.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'de ödül miktarı yenilendi ve 5 milyon TL oldu. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de son olarak baraj sorusunda kullanılan joker gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL kazanılan Kim Milyoner Olmak İster'de ödül miktarı yenilendi. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacılardan Arifsu Yolcu isimli yarışmacı, baraj sorusunda takıldı. Basit soruda joker hakkını kullanan yarışmacıya sorulan soruyu görenler çok şaşırdı.

Baraj sorusu olan ikinci soruda yarışmacının karşısına, "tahin ve pekmez, 'bal ve kaymak' gibi ikililerin yer aldığı bir listede, 'pilav'ın eşi olarak muhtemelen hangisi gösterilmiştir?" sorusu çıktı.

ss

Ancak yarışmacı ikinci baraj sorusunda heyecanına yenik düştü ve basit bir soruda seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin yüzde 98'i doğru cevap olan 'B- Kuru fasülye' şıkkını seçti. Yarışmacı, heyecandan doğru cevabı şaşırdığını söyledi.

Himmet'in karısıydı! Acı haber geldi Himmet'in karısıydı! Acı haber geldi

Beşinci soruya kadar gelebilen yarışmacı, yarışmadan 5 bin TL alarak yarışmaya veda etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minik bikinisiyle poz verdi! Kıvrımlarının sırrı bakın neymiş...Minik bikinisiyle poz verdi! Kıvrımlarının sırrı bakın neymiş...
Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni mesleği şaşırttı Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni mesleği şaşırttı
Nagehan Alçı 'Saldırının sebebi...' deyip paylaştı! Ünlü oyuncudan bomba yanıtNagehan Alçı 'Saldırının sebebi...' deyip paylaştı! Ünlü oyuncudan bomba yanıt
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.