Ödül töreninde evlilik teklifi etmişti! O gerçek ortaya çıktı! Bakın daha önce ne yapmış...

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde birçok farklı dalda yarışan ünlü isimler ödüllerine kavuştu. En iyi dijital erkek içerik üreticisi ise YouTuber Alper Rende'nin olmuştu. Ünlü isim Altın Kelebek tarihinde bir ilki yaşatmıştı.

Teşekkür konuşması sırasında sevgilisi Betül Çakmak'ı sahneye davet eden Rende "Birlikte çok fazla hayaller kuruyoruz ama hayallerimiz bitmedi. Bu hayaller içinde bir adım daha atmak istiyorum" sözlerinin ardından diz çökerek sevgilisine evlilik teklifi etmişti.

BAKIN DAHA ÖNCE NE YAPMIŞ...

Sosyal medyada gündem olan ve törene damga vuran o anların ardından da Alper Rende ve sevgilisiyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce de Alper Rende'nin 4 kere evlilik teklifi ettiği öğrenildi.

Rende YouTube kanalına koyduğu bir videoda Betül Çakmak'a 4 farklı konsepte evlilik teklifi ediyor.