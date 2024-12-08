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  4. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk! Ünlü fenomen Alper Rende canlı yayında evlilik teklifi etti! Kimse beklemiyordu, herkes şaşkınlıkla izledi

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk! Ünlü fenomen Alper Rende canlı yayında evlilik teklifi etti! Kimse beklemiyordu, herkes şaşkınlıkla izledi

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.12.2024 23:58
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50. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En iyi dijital erkek içerik üreticisi' ödülünü alan Alper Rende, canlı yayında sevgilisi Betül Çakmak'a evlilik teklifi etti.

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk! Ünlü fenomen Alper Rende canlı yayında evlilik teklifi etti! Kimse beklemiyordu, herkes şaşkınlıkla izledi

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde birçok farklı dalda yarışan ünlü isimler ödüllerine kavuştu. En iyi dijital erkek içerik üreticisi ise YouTuber Alper Rende'nin oldu.

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Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı?

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİNDE BİR İLK! EVLİLİK TEKLİF ETTİ!

Ünlü isim sahneye çıkıp ödülünü aldı ve teşekkür konuşması sırasında sevgilisi Betül Çakmak'ı sahneye davet etti. Birlikte çok fazla hayaller kuruyoruz ama hayallerimiz bitmedi. Bu hayaller içinde bir adım daha atmak istiyorum" dedi.

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"Bunu özellikle burada yapmak istedim. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz bir anımız olsun. Benimle evlenir misin?" sözleriyle evlilik teklif etti. Salonda ise alkış koptu. Betül Çakmak teklifi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Alper Rende
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