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Ödüllü fotoğrafçı Pedro Jarque, yine yapacağını yaptı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 21.06.2019 14:30 | Son Güncelleme

Doğa fotoğrafçılığın tanınmış isimlerinden Pedro Jarque Krebs, yeni kitabı Fragile ile birbirinden estetik fotoğraflara imza atarak yine adından söz ettirdi.

Ödüllü fotoğrafçı Pedro Jarque, yine yapacağını yaptı!

Hayvanlarla çalışmak çok zordur derler. Ancak size tanıtacağımız fotoğraf sanatçısı bu uyarıyı dikkate almamış ve ne de iyi etmiş! Bugüne dek yüzlerce çeşit hayvanı binlerce defa fotoğraflamış olan Peru'nun ödüllü doğa fotoğrafçılığı duayeni Pedro Jarque Krebs, dünyanın dört bir yanında sanatını icra etmeye devam ediyor. Fotoğraflarında farklı teknikler kullanarak fonu adeta bir stüdyo çekimi yapıyormuş gibi değiştiren ünlü fotoğrafçı, bu sayede hayvanlara da fotomodel havası katmayı başarıyor. Krebs, son olarak İngiliz Kuşbilimcileri Vakfı ile Doğa Fotoğrafçıları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği 'Yılın Kuş Fotoğrafçısı' yarışmasında 'Siyah Cuma' isimli çalışmasıyla 2018'in 'Kuş Fotoğrafçısı' ödülünü kazanmıştı. Sanatçının yeni piyasaya çıkan kitabı Fragile, hayvanların doğada karşı karşıya kaldığı yok olma tehlikesine dikkat çeken bir çok önemli bir eser olarak kabul ediliyor. Hem birbirinden estetik fotoğraflara imza atmak hem de böylesi kıymetli bir sosyal sorumluluk projesi üretebilmek, gerçekten önemli bir başarı. Sizler için kitaptan birkaç fotoğrafı derledik.

İşte o fotoğraflar...

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