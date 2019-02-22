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Ödün vermeyen performans ve kontrol

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TEKNOLOJİ  | 22.02.2019 07:23 | Son Güncelleme

Popüler oyunları kolayca çalıştırabilen performansıyla Acer Nitro 5, bir oyunseverlerin bir bilgisayarda aradığı teknolojilerin hepsine sahip.

Ödün vermeyen performans ve kontrol

Daha hızlı grafik işlemi, daha iyi ışıklandırma ve daha fazla doku ayrıntısı için yeni nesil AMD Radeon RX 560X bağımsız grafik kartı ile gelen Acer Nitro 5 , bu sayede her türlü e-spor oyununu yüksek kare hızlarında oynatabiliyor. AMD Radeon RX 560X bağımsız grafik kartının e-spor oyuncuları için sunduğu yüksek performans aynı zamanda diğer profesyonel uygulamalarda, içerik oluşturma ve çok görevli uygulamalar için inanılmaz performans sunuyor.

Masaüstü bilgisayarlarda kendilerini kanıtlamış performansı dizüstüne taşıyan yeni AMD Ryzen mobil işlemcilere sahip Nitro 5 içinde, tümleşik Radeon Vega grafikli Ryzen5 2500U ve Ryzen 7 2700U işlemciler bulunuyor. Bu mobil işlemciler dört çekirdek ve sekiz iş parçacığı ile oyunlar başta olmak üzere tüm yüklerde masaüstüne yakın performans sunuyor ve oyunda olmadığınız zaman tümleşik grafik işlemcisi sayesinde pil tasarrufu yapmanızı sağlıyor.

Nitro 5 içindeki dahili katı hal sürücüsü, 512 GB'ye kadar artırılabiliyor ve en yeni oyunlar, müzik ve filmler için bolca alan sağlıyor. 32 GB'ye kadar çıkabilen ışık hızındaki DDR4 RAM, SSD ile birleştiğinde, bilgisayar yalnızca saniyeler içinde açılabiliyor, yüklenebiliyor ve yeniden başlatılabiliyor; böylece oyuncular hemen işe koyulabiliyorlar. Acer'in NitroSense özelliği, savaşın eşiğindeyken CPU/GPU'nun izlenmesine olanak tanıyor ve Acer CoolBoost ile en iyi şekilde çalışması için soğutucu fan hızı ayarlanabiliyor.

Görsel çekicilik için tasarlandı

Nitro 5'in gövdesinde oyun bilgisayarına iddialı bir zarafet kazandıran dokumalı ince lazer kaplamaya sahip bir üst kapak mevcut. Arka ışıklandırmalı klavyenin fütürist tasarımına uygun şekilde yerleştirilen mat ve kızıl bir eklem göz alıcı ama mütevazı bir vurgu sağlıyor.

Nitro 5 sadece dış tasarımıyla değil, teknik özellikleriyle de göz dolduruyor. 15,6 inçlik Full HD IPS ekranı, ince detaylarla parlak bir görsellik sağlıyor. Ön yüzdeki HD web kamerası daha iyi çevrimiçi işbirliği için kullanıcıların yüz yüze strateji oluşturmalarına ve zafer sonrası birlikte kutlama yapmalarına olanak tanıyor. Kullanıcılar aynı zamanda yalnızca Windows tuşu ve G harfine basarak Windows 10'daki Oyun çubuğundaki Mixer aracılığıyla oyunları kolayca canlı yayınlayabiliyor.

Sürükleyici heyecan ve bağlantılar

Acer'in yeni Nitro 5 cihazı, eksiksiz bir oyun deneyimi için, Dolby Audio Premium ve Acer TrueHarmony teknolojisiyle ince ayarlı, yüksek kaliteli hoparlörlerle birlikte geliyor. Bu sayede oyun sırasında en kısık sesleri bile kaçırmayarak zafer kazanacakları gerekli ekipmana sahip oluyor.

Nitro 5; hızlı ve güvenilir 802.11ac çift bant kablosuz teknolojisi, kullanıcıların tüm arenalara her görevi en iyi seviyede gerçekleştirmeye hazır bir şekilde girmesini sağlamak için süper hızlı USB Tip C, HDMI 2.0 ve Gigabit Ethernet de dahil bolca port gibi gündelik bir oyuncunun ihtiyacı olan destekleyici tüm teknolojilere ve bağlantılara sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Acer Nitro 5 oyun

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