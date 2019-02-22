Ödün vermeyen performans ve kontrol

Daha hızlı grafik işlemi, daha iyi ışıklandırma ve daha fazla doku ayrıntısı için yeni nesil AMD Radeon RX 560X bağımsız grafik kartı ile gelen Acer Nitro 5 , bu sayede her türlü e-spor oyununu yüksek kare hızlarında oynatabiliyor. AMD Radeon RX 560X bağımsız grafik kartının e-spor oyuncuları için sunduğu yüksek performans aynı zamanda diğer profesyonel uygulamalarda, içerik oluşturma ve çok görevli uygulamalar için inanılmaz performans sunuyor.

Masaüstü bilgisayarlarda kendilerini kanıtlamış performansı dizüstüne taşıyan yeni AMD Ryzen mobil işlemcilere sahip Nitro 5 içinde, tümleşik Radeon Vega grafikli Ryzen5 2500U ve Ryzen 7 2700U işlemciler bulunuyor. Bu mobil işlemciler dört çekirdek ve sekiz iş parçacığı ile oyunlar başta olmak üzere tüm yüklerde masaüstüne yakın performans sunuyor ve oyunda olmadığınız zaman tümleşik grafik işlemcisi sayesinde pil tasarrufu yapmanızı sağlıyor.

Nitro 5 içindeki dahili katı hal sürücüsü, 512 GB'ye kadar artırılabiliyor ve en yeni oyunlar, müzik ve filmler için bolca alan sağlıyor. 32 GB'ye kadar çıkabilen ışık hızındaki DDR4 RAM, SSD ile birleştiğinde, bilgisayar yalnızca saniyeler içinde açılabiliyor, yüklenebiliyor ve yeniden başlatılabiliyor; böylece oyuncular hemen işe koyulabiliyorlar. Acer'in NitroSense özelliği, savaşın eşiğindeyken CPU/GPU'nun izlenmesine olanak tanıyor ve Acer CoolBoost ile en iyi şekilde çalışması için soğutucu fan hızı ayarlanabiliyor.