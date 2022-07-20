Odyoloji taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Odyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

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ODYOLOJİ TABAN PUANLARI 2022

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Odyoloji taban ve tavan puanları şu şekildeydi:



