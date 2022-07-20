Odyoloji taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Odyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

Odyoloji taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Odyoloji taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Odyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Odyoloji taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Odyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|165861
|298.73422
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Odyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|212796
|276.80754
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|229340
|270.24184
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Odyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|232186
|269.1723
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|236398
|267.57362
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|262318
|258.86669
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|268541
|256.93019
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|270795
|256.22141
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|275441
|254.81894
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Odyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|276554
|254.48974
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|296065
|248.93384
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|296157
|248.90758
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|301316
|247.48373
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Odyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|302969
|247.04122
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Odyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|303715
|246.83308
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Odyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|306655
|246.05832
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|315507
|243.7399
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|316995
|243.36679
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|320845
|242.35255
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|323798
|241.65236
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Odyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|324938
|241.35968
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|326797
|240.91621
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Odyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|335157
|238.91601
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Odyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|65 + 2
|336894
|238.49779
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|340288
|237.68744
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|352642
|234.75202
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Odyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|353695
|234.49085
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|365612
|231.37044
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Odyoloji(Ankara) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|383270
|221.7831
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|38
|-
|-
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|-
|-
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|-
|-
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|32
|-
|-
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|42
|-
|-
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Odyoloji(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|66
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|53
|-
|-
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|42
|-
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|32
|-
|-
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Odyoloji(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Odyoloji(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|-
|-
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|68
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
Okuyucu Yorumları 0 yorum