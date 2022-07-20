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Odyoloji taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Odyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

20.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Odyoloji taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Odyoloji taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Odyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Odyoloji taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Odyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

Odyoloji taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Odyoloji taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Odyoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ODYOLOJİ TABAN PUANLARI 2022

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Odyoloji taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Odyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 165861 298.73422
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Odyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 212796 276.80754
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 229340 270.24184
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Odyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 232186 269.1723
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 236398 267.57362
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 262318 258.86669
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 268541 256.93019
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 270795 256.22141
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 275441 254.81894
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Odyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 276554 254.48974
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 296065 248.93384
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 296157 248.90758
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 301316 247.48373
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Odyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 302969 247.04122
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Odyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 303715 246.83308
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Odyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 306655 246.05832
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Odyoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 315507 243.7399
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 316995 243.36679
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 40 320845 242.35255
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 323798 241.65236
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Odyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 324938 241.35968
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 326797 240.91621
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Odyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 335157 238.91601
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Odyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 65 + 2 336894 238.49779
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 340288 237.68744
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 352642 234.75202
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Odyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 353695 234.49085
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 365612 231.37044
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Odyoloji(Ankara) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 383270 221.7831
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 38 - -
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 - -
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Odyoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 32 - -
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Odyoloji(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 42 - -
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Odyoloji(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 66 - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 53 - -
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 42 - -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 32 - -
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Odyoloji(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Odyoloji(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 - -
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 68 - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Odyoloji(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 30 - -


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