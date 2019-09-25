Ofis ortamında sağlığınızı korumak için dikkat etmeniz gereken 6 püf nokta!

Uzun süre bilgisayar başında çalışıyor; çoğunlukla da omuzlarınız, kollarınız ve ellerinizin ağrısından duramıyorsunuz! Ülkemizde milyonlarca ofis çalışanının yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren bu ağrılardan, alacağınız bazı basit tedbirlerle büyük ölçüde kurtulmanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli, herkesi ofiste sağlık seferberliğine katılmaya çağırarak, “23-29 Eylül Ofiste Sağlık Farkındalık Haftası kapsamında; ofis çalışanlarında sık görülen omuz, kol ve el sorunlarında farkındalığı arttırmayı amaçlıyoruz. Çünkü bu sorunlar çok daha ciddi bir hastalığa evrilmeden önlenebiliyor” diyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli, masa başında çalışırken alabileceğiniz 6 basit ama etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. OMUZLARINIZI GERİ ALIP DİK OTURUN Özellikle uzun süre öne eğik çalışan kişilerin; hem kendilerini hem de kürek kemiklerini daha dik konumda tutmaları şart. Kürek kemiğinin öne doğru tutulması çevreleyen kasların uyumunu bozarak ağrıya neden oluyor. Dahası bu kasların uyumsuz çalışması uzun dönemde omuzda kas yırtığına yol açabiliyor. Omuzda kas yırtığı ise kendini gece ağrısı ve hareket kaybı ile gösteriyor. Bu nedenle kendi kendinize dik durmaya çalışın, dik durmayı tercih edin.

BİLGİSAYAR EKRANINIZI GÖZ HİZANIZDA TUTUN Bilgisayar ekranınızı göz hizanızda, klavyenizi kollarınız rahat pozisyonda olacak şekilde gövdenize yakın tutun. Klavyeye doğru uzanarak omuzlarınızı öne doğru açılandırmaktan kaçının. Klavye ve farenin kol eklemlerinizi bükük tutmayı engelleyecek mesafede olmasına özen gösterin. Dirsek ve el bileklerinin bükük durumda uzun süre kalması bu bölgelere komşu sinirleri sıkıştırarak ellerde uyuşma, ağrı ve güç kaybı ile sonuçlanabiliyor. 30 DAKİKADA BİR 3 DAKİKA DOLAŞIN Hareketsiz kalmak hareket etmekten daha zordur. Çünkü hareketsiz kalmak için kaslarımızı devamlı kasılı tutmamız gerekir. O nedenle ofis çalışanları bütün gün oturduğu halde kronik yorgunluk çekerler. Omuz ve kolları sabit tutmak için bu bölgedeki kasların devamlı kasılı durması ise spazm ve ağrıyla sonuçlanacaktır. İLETİŞİM ARAÇLARINI GEREKSİZ KULLANMAYIN Cep telefonunun amacı dışında ve aşırı kullanımı, iletişim için yazılı mesaj kanallarının tercih edilmesi, özellikle el ve ön kol bölgesi eklem ve kaslarda kronik ağrıya yol açıyor; bir anlamda onların kullanım ömrünü tüketiyor. Bu nedenle iletişim araçlarını günlük yaşantınızda gereksiz yere kullanmamaya çalışın.