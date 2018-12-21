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Öfkeli eş metresinin evini dağıttı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.12.2018 08:33 | Son Güncelleme

Çin'de kocasının ilişki yaşadığı metresini bulan kadın, öfkesini onun evinden çıkardı.

Çin'de metresinin evini öğrenen kadın, ailesini de yanına alarak evi bastı. Kocasının ilişki yaşadığı kadın ise o anları kanıtlamak için telefonuyla yaşanan karmaşayı, evinin darmadağın edildiği görüntüleri tedirgin bir şekilde videoya kaydetti.

Metresinin evini ailesiyle birlikte gelerek darmadağın eden kadın ise bir türlü sakinleşmedi. Kendi ailesinin de yardımıyla metresinin evinde ciddi derecede maddi hasar oluşturdu. Daha sonra öfkeli kadını sakinleştirmek için araya giren bir adam kadını durduruyor. Şiddetin yönü, metresine yönelince de kamera kaydı orada kesiliyor.

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Çin'de sıkça yaşanan metresi herkesin içinde cezalandırma yöntemi, bu defa bir evin içinde maddi zarar vermek yönünde gelişti. Toplumsal bir anlayış haline gelen bu tarz olaylara ait görüntülere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.


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Çin Metres karı koca aldatma sevgili öfke aile

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