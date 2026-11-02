Her adımda para istiyorlar: TikTok'ta yeni slime rezilliği! Bir gecede 3 milyon TL iddiası

Tiktok platformunda Türkiye'yi kasıp kavuran yeni trend tartışmaları da beraberinde getirdi. 2016 yılında trend olan slime yapma akımı 10 yılın ardından tekrar gündem haline geldi. Ancak durum bu sefer bir öncekinden çok daha farklı, kullanıcılar açtıkları canlı yayınlarda izleyicilerin para karşılığı attığı ödülleri toplayarak slime adı verilen ve oldukça zararlı maddelerin bulunduğu ev yapımı oyun hamuruna katacakları malzemeleri belirliyor.

REKOR İZLEYİCİ

Sanal hediyeler toplamak amacıyla yapılan bu tür yayınlarda zaman zaman meydana gelen ilginç davranışlar tepkilerin odağı oluyor. Bir içerik üreticisinin dev slime yayınını aynı anda yaklaşık 65 bin kişi izledi. Yayın sosyal medyada hızla yayılırken, yayını yapan çiftin bir gecede 3 milyon TL kazandığı iddia edildi.

"BORCUMUZ VAR. ALLAH KİMSEYİ BU YOLA DÜŞÜRMESİN."

Çift kısa sürede gündem olurken, kazanılan parayı duyanlar eline slime alıp canlı yayına koştu. İki erkeğin "Borcumuz var. Allah kimseyi bu yola düşürmesin." sözleriyle, kafalarına kese kağıdı geçirerek yaptıkları canlı yayında kısa sürede izleyicilerden nasibini aldı.

TikTok keşfetinin peşini bırakmayan bu akım hem tepkilerin odağı olurken hem de rekor seviyede izleyici ile izlenmeye devam ediyor.

PEKİ NASIL PARA KAZANIYORLAR?

Canlı yayın sırasında izleyicilerin gönderdiği sanal hediyeler yani jetonlar sayesinde para kazanılıyor. "Su atmayın, gül atın" gibi repliklerle aşina olduğunuz bu cümleleri aslında bir tür para isteme taktiği olarak düşünebilirsiniz.

Yayını izleyen kullanıcıların slime karışımına malzeme ekletmek (tıraş köpüğü, sim, renklendirici vb.) veya süreci yönlendirmek için gerçek para karşılığı aldıkları jetonlarla gönderdikleri hediyeler, yayıncının hesabında "elmas" olarak birikiyor.

PARA GETİRİRKEN SAĞLIK GÖTÜRÜYOR

Slime (oyun hamuru), içeriğinde bulunan kimyasallar nedeniyle özellikle çocuklar için çeşitli sağlık riskleri taşımaktadır. Kıvam artırıcı olarak kullanılan boraks maddesinin yanı sıra renkli yapıştırıcılar ve kimyasal boyalar içeren bu oyuncak, doğrudan temas halinde şiddetli cilt alerjilerine, egzamaya ve solunum yolu tahrişine yol açıyor. Yapılan araştırmalar, slime yapımında kullanılan boron maddesine uzun süre maruz kalmanın sindirim sistemi rahatsızlıklarının yanı sıra, uzun vadede iç organlar ve üreme sağlığı üzerinde de kalıcı hasarlar bırakabileceği söyleniyor.