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Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı! Uçağıyla eşinin bulunduğu binaya daldı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.03.2019 01:06 | Son Güncelleme

Botsvana'da bir pilot uçağıyla, öfkelendiği eşinin bulunduğu kulüp binasına çarptı. İnanılmaz olayda pilot hayatını kaybetti.

Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı! Uçağıyla eşinin bulunduğu binaya daldı!

Botsvana'daki Gaborone şehrindeki bir pilot, eşine sinirlenerek şehrin kuzeyindeki Matsieng Havaalanı'ndan Beechcraft Super King Air model uçağına bindi. Uzun süre alçak uçuş yapan öfkeli koca, uçağının rotasını eşinin içinde bulunduğu Matsieng Uçuş Kulübü binasına çevirdi.

Uçağıyla kulüp evine çarpan pilot, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili açıklama yapan Matsieng Uçuş Kulübü, olayda pilot hariç kimsenin hayatını kaybetmediğini açıkladı. Kulüp, tesisin ve hava trafik kontrol (ATC) kulesinin tamamen yıkıldığını ve 13 otomobilin yandığını açıkladı.

Olay anı ve sonrası çevredekilerin kameralarına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Botsvana pilot uçak kazası

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