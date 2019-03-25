SPOR

Ogenyi Onazi Trabzon'a döndü

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Ogenyi Onazi, Trabzon'a döndü. Nijeryalı oyuncu, Teknik Direktör Ünal Karaman ve takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Ogenyi Onazi Trabzon'a döndü

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da karşılaşmanın 32. dakikasında Ogenyi Onazi'nin girdiği ikili mücadele sonrası aşil tendonu kopmuştu. Yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul'da ameliyat olan ve rehabilitasyon süreci geçiren Onazi, Trabzon'a döndü.

Teknik Direktör Ünal Karaman ve takım arkadaşlarıyla hasret gideren Nijeryalı oyuncuya uygulanacak tedavi süreci Trabzon'da bir dizi kontrolden geçtikten sonra belirlenecek. Kısa zamanda sahalara dönmesi hedeflenen başarılı futbolcu da çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyor.

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Ogenyi Onazi Trabzonspor

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