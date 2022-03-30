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Oğlu Daren Gerede ile sevgili olan Bilge Öztürk: Bennu Gerede'yi çok severim

30.03.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Önal, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Öztürk, "Daren ile çok mutluyuz. Bennu'yu çok severim. Aramız çok iyi" dedi

Oğlu Daren Gerede ile sevgili olan Bilge Öztürk: Bennu Gerede'yi çok severim

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bilge Öztürk, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir kasaptan alışveriş yapan Öztürk, çıkışta muhabirlerin soruları yanıtladı.

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"DOĞAL AKIŞINDA DEVAM EDİYORUZ"

Uzun süredir fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk, ilişkisi hakkında konuştu.

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Öztürk, "Çok mutluyuz. 9'ncu ayımız oldu. Olduğumuz gibi doğal akışında devam ediyoruz. İnsan sevmek, aşık olmak diye bir şey var. Onun dışında, altında, üstünde herhangi bir şey aramak doğru değil." ifadelerini kullandı.
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"BENNU'YU ÇOK SEVERİM"

Sevgilisinin ailesiyle görüştüklerini de belirten Bilge Öztürk, "Bennu'yu çok severim. Aramız çok iyi. Benim kardeşlerim, onlar, anneler, anneanneler... Herkesin arası çok iyi." açıklamasını yaptı.

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