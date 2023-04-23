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Oğlu kaleden düşerek ölmüştü! Yemekteyiz'in eski şampiyonu Rahşan Suluhan'dan kahreden bayram mesajı

23.04.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemekteyiz yarışmasının eski birincilerinden Rahşan Suluhan Ramazan Bayramı’nın buruk geçtiğini belirtip hüzünlü bir paylaşımda bulundu. Nisan ayında Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin'in, tarihi Çamlıyayla Namrun Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetmesi üzerine büyük acı yaşayan Rahşan Suluhan 'bayram' mesajı ile yürekleri sızlattı.

Oğlu kaleden düşerek ölmüştü! Yemekteyiz'in eski şampiyonu Rahşan Suluhan'dan kahreden bayram mesajı

Yemekteyiz'de yarıştıktan sonra çektiği yemek videolarıyla adından söz ettiren Rahşan Suluhan, Ramazan Bayramı'na ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nisan ayında evlat acısıyla yıkılan Rahşan Suluhan küçük oğluyla poz verdi.

Eski Yemekteyiz yarışmacısı Rahşan Suluhan, paylaşımına şu notu düştü:

“Bayram gibi hissedemiyoruz, bizi hoş görün”

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NE OLMUŞTU?

Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki tarihi Namrun Kalesi bölgesinde meydana gelen olayda tıp fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan, kalenin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düşmüştü.

'Yemekteyiz' programının birincisi sosyal medya fenomeni Rahşan Suluhan'IN Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan oğlunun ölüm haberiyle yıkılmıştı.

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Rahşan Suluhan gözyaşları içinde bir video paylaşarak "Yeşil zeytinim bana veda etti" ifadelerini kullanmıştı.

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