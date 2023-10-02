Oğlu Ömer Kutluay Real Madrid'e transfer olmuştu! Demet Şener kupa sevincini böyle paylaştı

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in 14 yaşındaki oğulları Ömer, dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu. Babasının izinden giden Ömer Kutluay bu başarısıyla çok konuşulmuştu.

İbrahim Kutluay, oğlunu orada yalnız bırakmamak için ev kiralamış ve dört aylığına Madrid'e yerleşmişti.

Ömer Kutluay, Real Madrid'te ilk başarısına imza attı ve kupa kaldırdı. Anne Demet Şener, oğlunun bu başarısını sosyal medya hesabından paylaşıp oğlunu ve takım arkadaşlarını tebrik etti.

Demet Şener kendisini de "Buraya gururlu bir anne bırakıyorum" diyerek paylaştı.