Oğlum dizisinin Melike'si Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

Nihal Yalçın, Oğlum dizisinde Melike karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Yalçın, Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi komedi dizileriyle hafızalara kazındı. Nihal Yalçın, bu sefer komedi yerine farklı bir tür olan Oğlum dizisiyle ekranlara geldi. Oğlum dizisinde Melike karakterine hayat veren Nihal Yalçın hakkında merak edilenleri haberimizde işledik.

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Yalçın, 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır. Çocukluğu Kartal ilçesinde geçti. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk bölümünden yüksek lisans yaptı.

Uzun süre seslendirme yaptı. Ardından oyunculuğa geçen Yalçın, 2006 yılında kurulan Kurusıkı adlı doğaçlama tiyatro gösterisi ekibinde 2012 yılına kadar yer aldı. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2005) adlı filmde Zeyno Bacı karakterini, Ay Lav Yu (2009) adlı filmde Rukiye karakteri canlandırdı. Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da Meryem rolünü üstlendi. İki sezon boyunca Yalan Dünya adlı dizisindeki Açılay karakterini canlandırdı. Okan Bayülgen'in Disko Kralı adlı programında tiplemeler canlanırdı.

NİHAL YALÇIN DİZİLERİ NELERDİR?

Nihal Ylçın, 2012 yapımı Kurtuluş Son Durak filminde Goncagül karakterini canlandırdı. Aynı yıl Araf filminde Derya karakterini ve Zeki Demirkubuz'un yönettiği Yeraltı filminde Türkan karakterini canlandırdı. Araf ve Yeraltı filmlerindeki başarısından ötürü 19. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne değer görülen oyunculardan biri oldu. Yalçın, 2015 yılında Antabus adlı tek kişilik oyunu oynadı ve bu oyun ile 20. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçildi. 2017 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Yol Ayrımı filminde Emine rolünü; 2019 yılında Zuhal filmindeki Zuhal rolünü canlandırdı. Zuhal rolü ile 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.



