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Oğluna akılalmaz istek! Öldürülen annesinin cesedini bir kavanoza sığdırmak için kemiklerin kırılmasını istediler

13.04.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da yaşayan Greg Jenkins isimli bir adam annesinin cansız bedenini ülkesine götürebilmek için kemiklerinin kırılarak kavanoza yerleştirilmesinin istenildiğini iddia etti. Yıllarını annesini bulabilmek için harcayan acılı evlat istek karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Oğluna akılalmaz istek! Öldürülen annesinin cesedini bir kavanoza sığdırmak için kemiklerin kırılmasını istediler

Greg Jenkins isimli bir adam, 2017 yılında Penang’da tatil yaparken kaybolan annesi Annapuranee Jenkins'i bulabilmek için yıllarca mücadele etti. Annesi Anna’nın tatili sırasında bir dişçiyi ziyaret ettikten sonra Uber’e bindiğini ve ardından gözlerden kaybolduğunu ifade eden Jenkins, kaybolduğu sırada annesinin yanında kocası Frank’in olduğunu anlattı.

KAFATASI VE OMURGA PARÇALARINI BULDU

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Anna'nın kaybolmasıyla ilgili Malezyalı yetkililer tarafından yürütülen başarısız bir soruşturma, Jenkins'i kendi temyiz başvurusunu başlatmaya, bir ödül teklif etmeye ve Güneydoğu Asya şehrini aramaya sevk etti. 2020'de Jenkins, bir inşaat sahasında annesinin kafatası ve omurga parçalarını buldu. Jenkins’in annesinin bedenine ait parçaları bulması üzerinde zorlu bir mücadele daha başladı.

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“PARÇALARA AYRILMASINI İSTEDİLER”

Acılı oğul, ölen annesinin cansız bedenini Malezya’dan Avustralya’ya götürebilmek için yetkilerin kendisine cesedi parçalayarak cam bir kavanoza yerleştirilmesi gerektiğini söylediğini iddia etti. Jenkins, "Onları bir kavanoza koyarsam kemiklerini kırmak zorunda kalacağımı söylemeye çalışıyorlardı. Oldukça tiksindim, empati yoktu ve bu öneri hakkında ne düşündüğüm konusunda kesinlikle sözlerimi kesmedim" dedi. "

News.com.au'nun bildirdiğine göre , Jenkins bunun yerine ölen annesini eve bir karton kutu içinde getirdi. Avustralya'daki kalıntılar üzerinde adli tıp incelemesi yapmayı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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